Больше суток просидели без воды жители ЖК «Юность»

Отремонтировать продырявленную трубу в Невском районе Петербурга не могли больше 24 часов. Всё это время в первом корпусе 1-го дома на улице Крыленко не было воды.

О проблеме с водоснабжением рассказал читатель «Фонтанки» Вячеслав 29 декабря. По его словам, вода из кранов пропала днём ранее. Причина — на стройке второй очереди ЖК «Юность» повредили трубопровод.

Как рассказали нашему изданию в пресс-службе застройщика Seven Suns Development, дефект на трубопроводе был обнаружен около полудня 28 декабря. В районе 18.00 29 декабря ремонтные работы были завершены, началась запитка домов.

В пресс-службе подчеркнули, что стройка второй очереди жилищного комплекса не имеет отношения к случившемуся, и переложили ответственность за неоперативную ликвидацию аварии на управляющую компанию «Невский дом», которая, к слову, аффилирована с Seven Suns Development.

Около 18:30 жители подтвердили, что вода вернулась в квартиры.