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29.12.2017 19:03

Смольный закупит газовые автобусы почти на миллиард рублей

ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 56 газовых автобусов. Как следует из информации, размещенной оператором 29 декабря на сайте госзакупок, на эти цели петербургские власти готовы потратить около миллиарда рублей.

Город планирует приобрести за 524  млн рублей 36 автобусов, рассчитанных на 90 человек, а также потратить еще 389 млн рублей на 20 автобусов «особо большой вместимости» на 170 человек.

Все транспортные средства должны быть оборудованы местами для инвалидных колясок и оснащены специальными платформами для их подъема в салон. Газовый двигатель должен быть не ниже экологического класса «Евро-5».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 января, итоги закупки будут подведены 22 января.

В бюджете на 2018 год резко сократили расходы на закупку подвижного состава для метрополитена и троллейбусов для Горэлектротранса. Есть сокращение и по автобусам, но не столь заметное — с 2,8 млрд до 2,4 млрд рублей. 

В парке ГУП «Пассажиравтотранс» 1900 автобусов, предприятие обслуживает 150 городских и пригородных маршрутов. По итогам прошлого года выручка составила 11,7 млрд рублей, прибыль 240 млн. Общий размер бюджетных субсидий на 2018 год установлен на уровне в 7,9 млрд рублей.


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