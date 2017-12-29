При покупке квартиры Нева в подарок

Если жить в Петербурге, то с видом на Неву. Если вы согласны, то этот обзор – для вас. Рассказываем, какие квартиры есть в ЖК «Петровская ривьера» на Петровском острове. Это, пожалуй, единственная новостройка в Петербурге, в которой 100 процентов квартир выходят окнами на реку. Итак, из каких квартир можно любоваться Малой Невой ежедневно?*

«Петровская ривьера» сдается в наступившем 2018-м году, а продажи стартовали еще в 2016-м. Не удивительно, что самых «хитовых» квартир с видовыми террасами на верхних этажах в продаже практически не осталось. Единственная доступная – просторная «однокомнатная» на восьмом этаже с большой кухней (14,5 кв. метра), гардеробной и десятиметровой открытой террасой. Летом можно выставлять на нее плетеные кресла и смотреть на центр Петербурга или Васильевский остров, раскинувшийся напротив.

Зато открытые террасы-палисадники есть на первом этаже, из них пока можно выбирать. Самая просторная из таких квартир – двухкомнатная квартира необычной планировки с двумя санузлами и 28-метровой террасой. Разбить цветник или расставить летнюю мебель – решать вам.

Квартира с палисадником – не обязательно дорогая. Самый доступный вариант жилья с террасой, выходящей во двор, – небольшая, но уютная 36-метровая квартира, в которой жилое пространство не зонировано на кухню и спальню. Фактически это студия необычной планировки, по площади не уступающая хорошей однокомнатной квартире, и это еще не считая 20-метрового палисадника.

Наоборот, самая дорогая квартира во всем доме – очень просторная «трешка» на восьмом этаже. В ней даже прихожая не уступит по площади некоторым студиям в современных новостройках. А так как площадь кухни в этой квартире более 25 метров, ее смело можно считать четырехкомнатной. Вот уж действительно квартира для большой семьи, где одних только санузлов три, а с широкого балкона можно любоваться Невой.

Это еще не самая просторная квартира в доме. Как вам квартира, в которой одних только гардеробных – четыре штуки? А общая площадь ее – почти 100 «квадратов», включая три жилые комнаты и 22-метровую кухню. Она кстати, и обойдется дешевле – за счет, того, что расположена на втором этаже. У нее нет террасы или палисадника, зато Неву видно из окна спальни – можно просыпаться и засыпать с этим видом. Уже в наступившем году. Компания «Северный город» (входит в RBI) завершает строительство «Петровской ривьеры» во втором квартале 2018 года.

Петровская ривьера – застройщик ООО "НИС.Жилищное строительство", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Справка о Холдинге RBI

*На правах рекламы