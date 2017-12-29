Смольный объявил конкурс на сбор батареек

Комитет по благоустройству объявил конкурс на оказание услуг по сбору опасных коммунальных отходов на 2018 год. Ранее эти функции забрали у комитета по природопользованию.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 29 декабря, победителя выберут 18 января. Стартовая цена — 39,9 млн рублей. Согласно техзаданию, приему подлежат ртутные лампы, ртутные приборы, включая термометры, батарейки и малогабаритные аккумуляторы.

Подрядчик должен обеспечить курсирование 7 специальных экомобилей (223 стоянки), работу 381 контейнера и транспортировку и утилизацию всего опасного мусора на лицензированных предприятиях.

С конца 2016 года функции по сбору опасных отходов были переданы от комитета по природопользованию комитету по благоустройству. Но конкурс на 2017 год провели еще по старым правилам, его выиграл «Экострой». Контракт на 35 млн рублей включал 8 стационарных пунктов приема опасных отходов, 2 экомобиля, 210 экотерминалов приема, транспортировку, обработку и утилизацию. В бюджете 2018 года у комблага заложено 44 млн рублей на сбор опасных отходов из состава твердых коммунальных.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что 276 контейнеров для батареек, энергосберегающих ламп и ртутьсодержащих приборов в городе установила компания «Экологический сервис-Санкт-Петербург».