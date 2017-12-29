Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники

Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями.

Активный отдых

Новый год – время чудес, поэтому не стоит равняться на какие-то клише с огромным застольем и плохим самочувствием на утро, ведь можно провести праздники не только приятно, но и полезно. Отличным вариантом станет поездка на горнолыжный курорт – катание на лыжах или сноуборде зарядят Вас позитивной энергией и подарят хорошее настроение на весь предстоящий год. Главное, не забудьте захватить с собой фотоаппарат или экшен-камеру, ведь пересматривать красивые кадры куда приятнее, чем тешиться воспоминаниями.

С друзьями веселее

Время проведенное в компании друзей – всегда бесценно, поэтому и новогодние праздники Вы можете провести с близкими людьми, а для того чтобы разбавить атмосферу и наполнить ее чем-то необычным, присмотритесь к настольным играм или игровым приставкам. Они позволят Вам сплотиться и весело провести холодные зимние вечера.

Семейная прогулка

Зимняя природа, а особенно, в период новогодних праздников – это нечто волшебное и невероятное! Устройте небольшую прогулку со своей семьей в спокойном лесу или просто прогуляйтесь в парке. Вдали от мирской суеты Вы сможете задушевно пообщаться и поближе узнать своих родных, но не забудьте взять с собой навигатор, чтобы вернуться к теплому домашнему очагу.

Праздник для домоседов

Если Вы и без того устали и в период новогодних праздников и хотели бы просто отдохнуть от суеты, то можете провести парочку вечеров за интересной книгой. И лучше, если она будет не бумажная, а электронная! Такое устройство позволит легко загрузить новую книгу, поэтому Вам не нужно будет бежать за ней в магазин, отрываясь от любимого занятия.

Помните, что новогодние праздники – это время для отдыха, поэтому, если Вам совсем ничего не хочется делать, можно просто полежать под теплым электроодеялом и помечтать.