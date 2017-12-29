Мнимые омоновцы приговорены к 70 годам на шестерых за бандитизм и налеты

В Петербурге оглашен приговор участникам банды за серию нападений на офисы и соборную мечеть. Они получили 70 лет колонии на шестерых.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 декабря, банда беспрепятственно действовала почти десять лет, с 2003-го по 2012-й. На ее счету разбойные нападения на офисы, квартиры, магазины, торговые центры, кафе и соборную мечеть.

«Используя маски, перчатки, форму сотрудников ОМОН, угрожая оружием, подсудимые связывали потерпевших скотчем, надевали на руки наручники, а на голову — трикотажные шапки, наносили удары, использовали шокеры, после чего скрывались с похищенным имуществом», – говорится в сообщении пресс-службы. Всего было похищено имущества на общую сумму более 10 млн рублей.

Жанболат Шотаев, Марс Гисмеев, Игорь Кузнеченков, Виталий Банадыков, Сергей Кочетов и Роман Комов в зависимости от роли каждого признаны виновными в бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия, краже. Кузнеченков и Банадыков получили по 9 лет, Кузнеченков и Комов — по 11, Шотаев — 14, Гисмеев — 16.