96-летний бухгалтер Аушвица отправлен в тюрьму

Оскар Грёнинг, 96-летний бухгалтер концлагеря Аушвиц, все-таки будет отсиживать свой четырехлетний срок. Конституционный суд Германии отклонил апелляцию на приговор, и виновный отправлен в тюрьму, сообщает Reuters 29 декабря.

Грёнинг, как бухгалтер, был обязан вести подсчет изъятых у узников лагеря средств. И таким образом оказался причастен к убийству более 300 тысяч человек. Его «работа» в лагере смерти совпала с прибытием евреев из Венгрии: с мая по июль 1944 года в газовые камеры были отправлены до 400 тысяч венгерских евреев. Приговор ему вынесли еще в 2015 году, но адвокаты потребовали отсрочки наказания, ссылаясь на возраст и состояние здоровья преступника и заявляя, что тюрьма нарушит его право на жизнь. Кроме того, защита утверждала, что Грёнинг не принимал непосредственного участия в массовых убийствах и отправке жертв нацистов в газовые камеры, и просила его оправдать, но тщетно. Суд остался непреклонен, а апелляционная инстанция подтвердила его решение и не согласилась с его отсрочкой.

Отметим, что Грёнинг признал свою вину и рассказал на суде, что в 21 год, когда он работал в Аушвице, он был нацистом по убеждениям. «Никто не должен был участвовать в том, что творилось в Аушвице», – сказал Грёнинг на суде в Люнебурге.