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30.12.2017 13:40

Автопром сбавит скорость

Петербургские автозаводы впервые с 2013 года закончат год ростом, а не падением. Следующий год не обещает рекордов в отечественном автопроме.
Автопром сбавит скорость
Михаил Огнев, архив "Фонтанки"

По подсчету «Фонтанки», концерны Hyundai, Nissan и Toyota выпустят около 347 тысяч машин, что на 23% больше, чем в прошлом году. Но в следующем году темпы роста резко замедлятся, считают эксперты. А нежелание Минпромторга продлевать компаниям льготы на импорт автокомпонентов создаст компаниям дополнительную головную боль.

Крупнейший игрок, корейский концерн Hyundai, разогнал конвейер на 13%. В общей сложности с него сошло 233,5 тыс. автомобилей. В компании считают, что увеличить выпуск помогли новинки — обновленный Solaris, который начал собираться в 2017 году, а также Creta, к сборке которой предприятие приступило в августе 2016-го.

Рекордсменом по темпам роста стала Toyota. Итоги года компания не подводила, но по итогам 11 месяцев отчиталась о росте на 87% до 61 340 машин. Свои успехи производитель также приписывает запуску новой модели: в 2017 году он начал собирать в Петербурге RAV4. Кроме того, компания на 8% увеличила экспорт. Сейчас за рубеж отправляется 10% произведенных в Северной столице машин.

Nissan не публиковал предварительные итоги. Но, по оценкам «Фонтанки», в 2017 году с его конвейера сойдет около 47 тысяч автомобилей, что на 29% больше, чем годом ранее. На фоне роста продаж компания в октябре 2017 года даже перешла на работу в две смены.

Таким образом, по итогам 2017 года автоконцерны превзойдут показатели 2015 года, когда еще работал завод General Motors. Но планку 2013-го и даже 2014-го пока не взять не смогут.

Планы на 2018 год пока сообщил только Hyundai. Он намерен выпустить более 235 000 автомобилей. Это всего на 0,6% больше, чем в 2017 году. Nissan и Toyota держат планы в тайне. В отличие от Hyundai, который работает на пределе мощностей, им есть куда расти. Однако, по мнению экспертов, сохранить темпы 2017 года не удастся никому. При оптимистичном сценарии объемы выпуска вырастут на 5-10%, при пессимистичном и вовсе останутся на уровне 2017 года, говорит генеральный директор «Auto-Dealer-Спб» Михаил Чаплыгин.

Подтолкнуть производство поможет экспорт, а также производство новых моделей. К последнему средству с бОльшей долей вероятности прибегнут Toyota и Nissan. Тормозить конвейер будет исчерпание эффекта отложенного спроса и сокращение помощи от государства. Так, на поддержку автопрома в 2018 году будет направлено 35 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2017-м.

Дополнительной проблемой для автопроизводителей станет истечение в 2018 году сроков соглашений о промсборке, которые они заключили с Минпромторгом. Договор предполагает, что производители получают скидку на импорт автокомпонентов (5–10% в зависимости от типа запчасти), а взамен обещают достигнуть определенного уровня локализации. Потеря этих привилегий грозит концернам снижением рентабельности или ростом цен на автомобили. Поэтому последние два года они пытались согласовать с правительством продление режима промсборки. Но пока безуспешно.

Вместо этого чиновники предложили им другой механизм поддержки — специнвестконтракты. В отличие от промсборки, они предполагают не снижение цен на импорт комплектующих, а налоговые льготы. В частности, компании могут претендовать на обнуление федеральной части налога на прибыль и снижение региональной части. Условием такого контракта является запуск нового производства, но детали Минпромторг обсуждает с каждым участником рынка отдельно.

Пока о намерении заключить такой контракт сообщила лишь Hyundai. Компания сейчас «очень серьезно рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей на территории Петербурга», заявил в конце декабря губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в интервью информагентствам. А вице-губернатор Сергей Мовчан на этой неделе предложил руководству завода создать «двусторонний проектный офис», который займется проработкой условий строительства и углублением локализации автокомпонентов».

Последний пункт, по мнению экспертов, может являться главным камнем преткновения. Одна из причин недовольства производителей механизмов специнвестконтрактов в том, что  из-за низкой локализации выпуска мелких автодеталей в России сборка крупных узлов, в том числе двигателей, может оказаться более дорогой, чем их импорт. Выходом может стать поиск поставщиков в других регионах. К примеру, Hyundai изучает возможность выпуска узлов двигателей и коробок передач частности на заводах КамАЗа.

В пресс-службе Hyundai сказали, что пока не приняли окончательного решения  о запуске производства двигателей. «Пока все находится на стадии обсуждения», – заявила представитель компании. Ранее сообщалось, что корейский концерн рассматривает возможность сборки двигателей в Калининграде, где у нее есть контрактное производство, а также площадки АвтоВАЗа в Тольятти, Volkswagen в Калуге, либо в Ford Sollers в Алабуге.

В комитете по промышленной политике и инновациям Петербурга ждут окончательного ответа в первом квартале 2018 года. Что касается условий специнвестконтракта, его детали еще пока обсуждаются в Минпромторге, сказал его глава Максим Мейксин.

Toyota и Nissan не комментируют свои планы после истечения соглашений о промсборке. Однако, по мнению экспертов, то, что они последуют примеру Hyundai, пока маловероятно. Появлению новой площадки Nissan в Петербурге будут препятствовать интересы концерна Renault-Nissan, чье основное производство базируется в Тольятти, считает Михаил Чаплыгин. У Toyota пока просто не хватает объемов, чтобы сборка крупных узлов была экономически целесообразной. У Ford Sollers, который владеет заводом во Всеволожске, уже есть производство двигателей — в Алабуге в Татарстане.

Сохранить темпы роста на уровне 2017 года петербургскому автопрому помог бы перезапуск завода Genetal Motors, который американский концерн законсервировал в 2015 году. Найти ему нового хозяина  петербургские власти обещают уже второй год. Один из претендентов, концерн BMW в итоге предпочел Северной столице Московскую области. Теперь вся надежда на GM Uzbekistan, которая на 25% принадлежит американскому концерну General Motors, а на 75% – узбекскому автоконцерну «Узавтоcаноат». В октябре компания сообщила, что рассматривает Петербург как один их вариантов локализации в России собственных автомобилей Ravon. Но сама GM пока не хочет расставаться с заводом, который законсервировала в 2015 году. Так что, по словам Михаила Чаплыгина, такое вероятность такого развития событий скорее из разряда чуда.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


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