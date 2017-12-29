Бычерылые скаты из Шри-Ланки поселятся в петербургском океанариуме

Четыре морских ската из Шри-Ланки беспрепятственно прошли пограничный контроль в Пулково 29 декабря, рыб ждут в океанариуме Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в петербургском управлении Россельхознадзора, ветеринары проверили состояние скатов на пограничном пункте в грузовом терминале Пулково. Рыбы, прибывшие из субтропиков, оказались полностью здоровы.

Сразу после переезда в Россию скатов поместят в зону карантина. Как пояснили нашему изданию в океанариуме Петербурга, это обычная процедура для новичков, затем их переселят в открытый аквариум.

Всего в петербургском океанариуме живёт 13 скатов, есть представители двух пресноводных видов и трёх морских. Скаты из Шри-Ланки относятся к роду бычерылых.