Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»

Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

В корпусах высотой от 7 до 21 этажа спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных. Они будут передаваться дольщикам с чистовой отделкой на выбор: «Ваниль» (светлые тона) и «Шоколад» (темные тона). Площадь встроенных помещений, в которых впоследствии разместятся объекты торгово-сервисной инфраструктуры, – около 860 кв. м. Застройщик также возвел три подземных автостоянки, рассчитанных на 622 места, общей площадью порядка 13,4 тыс. кв. м.

Отметим, что в декабре был введен в эксплуатацию первый детский сад на 190 малышей в ЖК «Чистое небо». Во дворе садика оформлена площадка для игр и занятий спортом, установлен детский городок с яркими горками. В настоящее время в ЖК ведется строительство второго детского сада на 190 мест с бассейном.

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»