Отчет «Дальпитерстроя»: «Зенит-арена», очередники и миллион «квадратов»

На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рекорды, которые ставят строители, несмотря на экономический кризис. Немалую лепту в общие достижения внес и петербургский девелопер «Дальпитерстрой». К концу 2017 года застройщик перешагнул отметку в миллион построенных квадратных метров и укрепился в пятерке лидеров Северо-Западного региона.

В 2017 году компания сдала в эксплуатацию 10 многоквартирных домов:

• 1 дом в Калининском районе;

• 4 дома в Шушарах;

• 4 дома в Парголово;

• 1 дом в республике Карелия;

• Подземный паркинг в Шушарах.

Общая площадь сданных объектов: 372 797 кв. м.

«Дальпитерстрой» успешно завершил внутреннюю отделку помещений «Санкт-Петербург-Арены», на которой в 2018 году пройдет полуфинал и матч за 3-е место Чемпионата мира по футболу.

В 2017 году СК «Дальпитерстрой» построил и передал 4 комфортабельных коттеджа многодетным семьям в Ольгинской деревне трудолюбия в микрорайоне Парголово.

Совместно с банком «Ростфинанс» застройщик снизил ставку по ипотеке на свое жилье до рекордных 7,6% годовых.

В этом году «Дальпитерстрой» выиграл 5 тендеров на строительство социального жилья в Петербурге общей площадью 22 753,7 кв.м.

Застройщик предоставил студенческим строительным отрядам со всей России рабочие места в летний период.

Компания разработала и внедрила новую систему зонирования в крупнейшей на Северо-Западе школе №93 в Шушарах, которая также является проектом застройщика.

Также СК «Дальпитерстрой» успешно сдал в эксплуатацию очередной дом в Карелии, строившегося в рамках региональной программы расселения из аварийного жилья. В ходе программы жители ветхих, сгоревших и полуразрушенных домов получили новые комфортабельные квартиры.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»