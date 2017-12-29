Белорусам не дали ввезти в Россию 135 тонн санкционных товаров

Белорусское фермерское хозяйство «Бродок» заподозрено в поставках санкционных продуктов. Об этом 29 декабря сообщает сайт Россельхознадзора.

Из-за подозрений ведомства с 15 по 22 декабря границу России не прошли 16,1 тонны гранатов, 105,7 тонны томатов, 1,4 тонны помидоров черри, более 6 тонн кабачков и 8 тонн перца. Проверившие груз на границе нашли на ящиках наряду с белорусскими ярлыками маркировку турецких предприятий, не имеющих прав на поставки в Россию. Всего было задержано семь грузовиков с едой.