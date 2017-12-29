«Фонтанка» за 60 секунд — 25-29 декабря

В последнюю неделю 2017 года наши читатели читали как не в себя про взрывы, поножовщину, продажную любовь и синий снег.

Синий снег — ну хоть что-то, похожее на праздник! С него и начнем, несмотря на то, что он в самом конце хит-парада.

В здании, где когда-то обитало легендарное казино «Конти», поселился «Перекресток». И в нем взорвались ячейки для хранения. К счастью, обошлось без погибших, но Путин сказал — теракт.

А мы нашли видео с предполагаемым подрывником.

А еще последняя неделя уходящего года запомнится абсурдной историей про автомобилиста, подрезавшего водителя школьного автобуса. Каламбур получился довольно поганый, но все участники этой драмы живы, а кому положено — пойманы, так что пусть будет.

На фоне «Перекрестка» все немного подзабыли про еще один теракт, несостоявшийся — в Казанском соборе. 18-летнего бомбиста Абдурахмана задержали после заявления матери. В истории много вопросов.

Чего не хватает в этом "суповом наборе"? Конечно, позитивной новости про переезд Крестов! Комфортабельные камеры, современная система охраны и еще сорок бочек арестантов.

Ну и, конечно, в канун Нового года нельзя без истории любви. С подпольным борделем, продажными полицейскими и долгой дорогой домой. Поучительная и грустная история не для Голливуда.

Ну и немного итогов года. Сатирик Михаил Жванецкий объясняет, как все устроено, куда надо постучать, чтобы власть зашевелилась, и почему в Лондоне хуже, чем у нас.