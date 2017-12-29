Как «Зенит» будет полвека вычесывать газон

«Зенит» реконструирует стадион на Крестовском за полмиллиарда, а возможные «итальянские забастовки» приравнивает к цунами. Что еще понятно из проекта концессионного соглашения с городом?

«Зенит» будет 49 лет эксплуатировать арену класса «элит», как говорится в документации, и зарабатывать на ней. Именно клубу придется обеспечить проведение матчей чемпионата мира по футболу, а также на три месяца в году предоставлять стадион под городские мероприятия. Однако только построенную арену надо еще будет реконструировать, некоторые детали известны уже сейчас.

Объемный проект соглашения вместе с приложениями накануне вечером вывешен на официальном сайте информации о проведении торгов. Как пояснили в комитете по инвестициям, в течение 45 дней потенциальные инвесторы могут подавать свои заявки, 12 февраля состоится подведение итогов. Формальность есть формальность; предполагаемый результат, в принципе, уже зафиксирован в преамбуле документа, которая натурально заглядывает в будущее: «учитывая, что в сорокапятидневный срок с момента размещения указанного предложения от иных лиц не поступили заявки о готовности к участию в конкурсе... было принято решение о заключении между Концедентом и Концессионером настоящего соглашения о реконструкции и эксплуатации многофункционального футбольного стадиона».

Иных действительно не ждут, предложение от инвестора уже получено и висит на том же портале. Это ООО «Зенит Арена» – как нетрудно догадаться, стопроцентная дочка «Зенита» под руководством Владимира Литвинова, бывшего управляющего «Петровского». В проекте соглашения говорится, что имущество надо передать в течение 60 дней после подписания, будущий концессионер предлагает уложиться по недвижимости в 30 дней. Как и предполагалось, право использовать стадион обойдется ему примерно в миллиард раз дешевле, чем обошлось государству его строительство, — в 49 рублей. Не то чтобы большие деньги для работодателей Дзюбы и Ивановича, но город подстраховывается: на перечисление концессионной платы «Зениту» дается 90 дней, и никакие причины для срыва сроков в рассмотрение не берутся. Налог на имущество обнуляется, как и НДС по итогам реконструкции стадиона. Трогательно также уточнение о том, что «Зенит» должен предоставлять городу до 10 билетов на спортивные мероприятия. Бесплатно, само собой.

В приложениях подробно расписано, что именно получает в пользование «Зенит» – от земельных участков до угловых флажков и вешалки на 5 крючков. Город уже озвучивал приблизительную стоимость эксплуатации арены: 1,3 млрд рублей в 2018 году и 2,8 млрд через 49 лет, но это предварительные прикидки. Регламент стандартный: техобслуживание всевозможных систем и коммуникаций, обеспечение безопасности, уборка. Нам интересно поле: с весны до осени трижды в неделю надо косить газон, по необходимости — подсеивать и вычесывать, до 20 раз в год наносить разметку. Не реже одного раза в пятилетку требуется провести реновацию поля, то есть заменить весь верхний слой.

Обслуживание — это далеко не все. Концессионер собирается реконструировать стадион. Сметная стоимость — 500 млн рублей вместе с НДС, все за счет клуба и его аффилированных лиц, без займов. Ранее бывший директор клуба Максим Митрофанов заявлял, что на приспособление стадиона к футбольным матчам потребуется 5,5 млрд рублей. Директор с тех пор сменился, занявший место Митрофанова Сергей Фурсенко эту сумму не подтвердил.

Если посмотреть на технико-экономические характеристики объекта до и после реконструкции, то видно, что они почти не меняются, количество этажей и площадь застройки остается прежней. А вот что растет радикально, так это площадь предприятий общепита – с 3 тысяч квадратных метров до 33,3 тысячи. Ранее Смольный сообщал, что таких точек должно появиться не менее 9. Перечислено множество работ, в том числе снос перегородок, установка барных стоек, расширение проемов, реконструкция инженерных сетей и мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

В проекте соглашения написано, что срок реконструкции составляет 48 месяцев; в приложении, впрочем, указывается, что последняя точка общепита площадью в тысячу квадратов на секторе А должна появиться не позднее 31 декабря 2022 года. К срокам здесь отношение не то чтобы свободное, но список особых обстоятельств, которые в теории могут на них влиять, довольно обширен: обнаружение ранее не известных археологических объектов и опасных веществ, незаконные препоны со стороны государственных органов власти, дискриминационные изменения законодательства, необеспечение коммунальными ресурсами и многое другое. Особенно в глаза бросается такой пункт: «станция метро («Новокрестовская». – Прим. корр.) не завершена строительством или не введена в эксплуатацию по состоянию на 1 июля 2018 года». То есть «Зенит» готов терпеть до июля, в отличие от города, который ждет станцию в апреле.

Есть также глава «Обстоятельства непреодолимой силы». В одном перечене с войной, ядерным взрывом, революцией, эпидемией и цунами чиновники указали, дословно, «работу строго по правилам» ("итальянские забастовки"). Все это, при соблюдении ряда условий, может вести к прекращению соглашения.

Для «Зенита» уже приготовлена система штрафов. За каждое нарушение (от срыва сроков реконструкции до непредоставления отчетности) положено определенное количество штрафных баллов — от 50 до 300. По итогам года эти цифры подбивают и выставляют счет. Подняться выше 10 млн рублей будет сложновато, но, например, за несвоевременный перевод пресловутых 49 рублей клуб «влетит» на полмилллиона. Примечательно, что в тексте нет никакой вмененной суммы компенсации расходов, до которой концессионера должен «дотягивать» бюджет, как в случае с концессионными соглашениями по ЗСД и трамвайной сети в Красногвардейском районе.

Решение о том, что стадион передадут «Зениту» по концессии, было принято год назад, когда соответствующий меморандум подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава «Газпром Нефти» и президент «Зенита» Александр Дюков. По данным Смольного, такой подход экономит городу от 700 млн до миллиарда рублей. Прогнозировалось, что соглашение заключат уже летом, однако дело затянулось, арену передали в безвозмездное пользование СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». В начале декабря стало известно, что Смольный одобрил заключение концессионного соглашения с футбольным клубом «Зенит» по «Санкт-Петербург арене».

Справка:

Стадион на Крестовском острове строился 10 лет и был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. По подсчетам «Фонтанки», общая стоимость проекта составила 48 млрд рублей, Смольный говорит о 43 млрд рублей. При этом даже после завершения строительства на объекте продолжались работы по устранению дефектов.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"