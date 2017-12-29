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22:12 31.12.2017
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Новогоднее гадание «Фонтанки»: каким будет ваш 2018 год
Три депутата, два члена правительства, три медиаменеджера и три бизнесмена, а также один директор Эрмитажа, воспеватель вальса-бостона, историк, священник и еще двое влиятельных горожан оставили свои пожелания читателям “Фонтанки”. А один отказался, потому что не любит Новый год. Под эти поздравления накрывать новогодний стол вдвойне приятно, но мы предлагаем вам не просто послушать, какие жизненные перемены и радости должны с нами случиться, а погадать. Зажмурьтесь и ткните мышкой в любое место экрана – и узнайте, что ждет вас (и, конечно, «Фонтанку») в 2018 году.

  • Александр Розенбаум

  • Игорь Албин

  • Александр Невзоров

  • Михаил Пиотровский

  • Лев Лурье

  • Максим Васюков

  • Фёдор Туркин

  • Семён Михайловский

  • Сергей Балуев

  • Александр Пелин

  • Борис Вишневский

  • Максим Левченко

  • Максим Резник

  • Владимир Рублевский

  • Ирина Начарова

  • Кермен Манджиева

  • Людмила Фомичёва

  • Оксана Дмитриева

  • Алексей Белоусов

Новости компаний
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00
С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
Магазин "Кей"
27.12.2017 10:00
Как выбрать гарнитуру? – советы от КЕЙ
Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся
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