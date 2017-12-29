Новогоднее гадание «Фонтанки»: каким будет ваш 2018 год

Три депутата, два члена правительства, три медиаменеджера и три бизнесмена, а также один директор Эрмитажа, воспеватель вальса-бостона, историк, священник и еще двое влиятельных горожан оставили свои пожелания читателям “Фонтанки”. А один отказался, потому что не любит Новый год. Под эти поздравления накрывать новогодний стол вдвойне приятно, но мы предлагаем вам не просто послушать, какие жизненные перемены и радости должны с нами случиться, а погадать. Зажмурьтесь и ткните мышкой в любое место экрана – и узнайте, что ждет вас (и, конечно, «Фонтанку») в 2018 году.

Александр Розенбаум

Игорь Албин

Александр Невзоров

Михаил Пиотровский

Лев Лурье

Максим Васюков

Фёдор Туркин

Семён Михайловский

Сергей Балуев

Александр Пелин

Борис Вишневский

Максим Левченко

Максим Резник

Владимир Рублевский

Ирина Начарова

Кермен Манджиева

Людмила Фомичёва

Оксана Дмитриева

Алексей Белоусов