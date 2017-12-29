Новогоднее гадание «Фонтанки»: каким будет ваш 2018 год
Три депутата, два члена правительства, три медиаменеджера и три бизнесмена, а также один директор Эрмитажа, воспеватель вальса-бостона, историк, священник и еще двое влиятельных горожан оставили свои пожелания читателям “Фонтанки”. А один отказался, потому что не любит Новый год. Под эти поздравления накрывать новогодний стол вдвойне приятно, но мы предлагаем вам не просто послушать, какие жизненные перемены и радости должны с нами случиться, а погадать. Зажмурьтесь и ткните мышкой в любое место экрана – и узнайте, что ждет вас (и, конечно, «Фонтанку») в 2018 году.