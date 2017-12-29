Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов

29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года.

В розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, встречающие Новый год в полёте на рейсах (время вылета указано местное):

SU 101 Нью-Йорк — Москва, вылет 14:20

SU 106 Москва — Лос-Анджелес, вылет 12:00

SU 110 Москва — Майами, вылет 15:15

SU 122 Москва — Нью-Йорк, вылет 20:15

SU 151 Гавана — Москва, вылет 14:40

SU 201 Пекин — Москва, вылет 02:05

SU 207 Шанхай — Москва, вылет 01:05

SU 212 Москва — Гонконг, вылет 19:40

SU 270 Москва — Бангкок, вылет 19:25

SU 272 Москва — Бангкок, вылет 21:45

SU 274 Москва — Пхукет, вылет 21:10

SU 292 Москва — Хошимин, вылет 19:55

SU 320 Москва — Мале, вылет 22:50

SU 510 Москва — Бейрут, вылет 21:00

SU 512 Москва — Тегеран, вылет 22:15

SU 2134 Москва — Стамбул, вылет 21:45

SU 2604 Москва — Мадрид, вылет 19:50

SU 2606 Москва — Лиссабон, вылет 20:30

Данные рейсы выбраны не случайно. Все они будут находиться в горизонтальном полёте именно в 00.00 по московскому времени с 31 декабря 2017 г. на 1 января 2018 г.

Поздравительные открытки с промокодом на бесплатный доступ в Интернет будут ждать пассажиров, которые отправятся в путешествие 31 декабря 2017 г. рейсами:

SU 106 Москва — Лос-Анджелес, вылет 12:00

SU 110 Москва — Майами, вылет 15:15

SU 122 Москва — Нью-Йорк, вылет 20:15

SU 212 Москва — Гонконг, вылет 19:40

SU 270 Москва — Бангкок, вылет 19:25

SU 272 Москва — Бангкок, вылет 21:45

SU 274 Москва — Пхукет, вылет 21:10

SU 292 Москва — Хошимин, вылет 19:55

SU 320 Москва — Мале, вылет 22:50

Каждый пассажир этих рейсов сможет воспользоваться 10 Мб Интернета на протяжении всего полета, активировав доступ не позднее 3 часов до прибытия в конечный пункт. Услуга будет доступна сразу после набора высоты.

Кроме этого, всех пассажиров на борту «новогодних» рейсов будут угощать шампанским и шоколадными конфетами.

Праздничный розыгрыш сертификатов и другие сюрпризы в новогоднюю ночь стали уже доброй традицией Аэрофлота. Акции проводятся ежегодно и неизменно пользуются популярностью среди пассажиров авиакомпании.