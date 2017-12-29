СМИ: «Зенит» хочет арендовать нападающего «Ювентуса»

Футбольный клуб «Зенит» интересуется нападающим туринского «Ювентуса» Марко Пьяцей. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуко ди Марцио, петербуржцы хотят арендовать 22-летнего игрока сборной Хорватии.

Отмечается, что им также интересуются «Шальке-04» и «Монако». В нынешнем сезоне 22-летний Пьяца на поле не появлялся. В марте он перенес операцию на крестообразных связках. Тогда сообщалось, что на восстановление уйдет минимум полгода.

Напомним, ранее появлялась информация, что футболисты «Зенита» – полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев – могут покинуть клуб этой зимой. На обоих претендует «Ростов». В случае с Нобоа возможен также трансфер в «Рубин».