Готовившего теракт в России боевика задержали спецслужбы Киргизии

Члена международной террористической организации, направлявшегося из Сирии в Россию, задержали в Киргизии.

Как сообщает комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии 29 декабря, задержанный являлся участником террористической группировки, базирующейся в Сирии. Группа готовила серию терактов в странах СНГ на новогодние праздники.

Спецслужбам Киргизии удалось установить личности некоторых участников формирования, 27 декабря один из боевиков был задержан. Мужчина является уроженцем одной из стран СНГ. Он уже дал признательные показания о причастности к террористической деятельности. В ведомстве отметили, что в конце 2017 года задержанный перешёл сирийско-турецкую границу и собирался направиться в Россию.

Напомним, в Киргизии был задержан один из братьев Азимовых, которых подозревают в причастности к организации теракта в петербургском метро, произошедшем 3 апреля 2017-го. Взрыв унес жизни пятнадцати человек, более ста получили ранения.

27 декабря прогремел взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте, в результате которого пострадали 18 человек.

Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Позже Владимир Путин все же назвал взрыв террористическим актом. Ранее стало известно о том, что ФСБ предотвратила взрыв в Казанском соборе.