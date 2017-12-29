Завершен первый этап проекта «Новая Охта» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» завершила строительство трех домов в проекте комплексного освоения территории «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №38-40, тем самым закончив первый этап масштабного проекта.

Общая площадь введенных домов, рассчитанных на 675 квартир, составила почти 34 000 кв. м. Практически все квартиры в сданных корпусах проданы. Покупателям доступен небольшой выбор вариантов площадью от 34 кв. м до 99 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 79 000 рублей. Все квартиры, ключи от которых владельцы получат до 30 июня 2018 года, будут переданы жильцам с качественной отделкой «под ключ» в соответствии с новым стандартом. Теперь стены коридора, комнат и кухни будут оклеены фактурными виниловыми обоями под покраску. В качестве напольного покрытия будет использоваться ламинат, в цвет которого подбираются и межкомнатные двери с остеклением и качественной стильной фурнитурой. В санузлах предусмотрена керамическая плитка, стилизованная под природный камень «Травертин», а также высококачественное сантехническое оборудование.

«Новая Охта» – один из крупнейших проектов «Группы ЛСР», состоящий из 40 жилых домов суммарной площадью чуть более 800 000 кв. м. На сегодня все корпуса первой очереди сданы в эксплуатацию и практически заселены. Жители «Новой Охты» уже пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – открыты магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. Предусмотрены яркие площадки для игр, уже построено три детских сада, школа и поликлиника. Еще две среднеобразовательные школы в ближайшем будущем планирует построить город. Также в «Новой Охте» работает соседский центр, благодаря которому на территории комплекса проходят различные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями.

В пешей доступности – берег реки Охты, идеальный для спокойного отдыха, а в получасе езды находятся Токсовский лесопарк, Кавголовские озера и горнолыжные курорты. Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. До метро от «Новой Охты» можно добраться за 10-15 минут.

Вторая очередь «Новой Охты» продолжает масштабную застройку в Красногвардейском районе между рекой Охтой и Муринской дорогой. Комплекс строится в новом районе и демонстрирует современный подход к квартальной застройке, где есть все необходимое для полноценной жизни молодой семьи. Благодаря выгодным ценам можно позволить себе больше квадратных метров.

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство №78-0304.1-2016 от 13.10.2016, №78--007-0291.1-2016 от 14.10.2016, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru

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