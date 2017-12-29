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Итоги недели с Андреем Константиновым
29.12.2017 17:03
Итоги года с Андреем Константиновым

Итоги года с Андреем Константиновым

В специальном предновогоднем выпуске программы "Итоги недели с Андреем Константиновым" будем подводить не только информационные итоги последней недели 2017-го, но и обсуждать все то главное, что принес России и миру уходящий год. Сегодняшний собеседник гендиректора АЖУРа, писателя Андрея Константинова – политолог и военный эксперт Борис Подопригора.

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