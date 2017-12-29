Итоги года с Андреем Константиновым

29.12.2017 17:03

В специальном предновогоднем выпуске программы "Итоги недели с Андреем Константиновым" будем подводить не только информационные итоги последней недели 2017-го, но и обсуждать все то главное, что принес России и миру уходящий год. Сегодняшний собеседник гендиректора АЖУРа, писателя Андрея Константинова – политолог и военный эксперт Борис Подопригора.