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29.12.2017 17:03
Итоги года с Андреем Константиновым
В специальном предновогоднем выпуске программы "Итоги недели с Андреем Константиновым" будем подводить не только информационные итоги последней недели 2017-го, но и обсуждать все то главное, что принес России и миру уходящий год. Сегодняшний собеседник гендиректора АЖУРа, писателя Андрея Константинова – политолог и военный эксперт Борис Подопригора.
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