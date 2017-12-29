Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты России на выборах 2018 года. Как сообщает «Коммерсантъ», решение о регистрации Жириновского было принято Центризбиркомом на заседании 29 декабря.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал члена комиссии Игоря Моховикова с правом совещательного голоса. Он будет представлять интересы Жириновского в комиссии в ходе выборов.
Для лидера ЛДПР это уже шестая президентская кампания. Всего же о желании баллотироваться в ЦИК сообщили уже 50 человек. Дедлайн для подачи документов на выдвижение от партий — 12 января, для самовыдвиженцев — 7 января (включительно).
Справка:
Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и другие политики. Действующий президент Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному. 28 декабря оппозиционер обжаловал это решение в Верховном суде. Также ЦИК отказал в регистрации группам поддержки бизнесмена Сергея Полонского, журналиста Олега Лурье и ряда других кандидатов.