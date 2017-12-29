Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты России на выборах 2018 года. Как сообщает «Коммерсантъ», решение о регистрации Жириновского было принято Центризбиркомом на заседании 29 декабря.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал члена комиссии Игоря Моховикова с правом совещательного голоса. Он будет представлять интересы Жириновского в комиссии в ходе выборов.

Для лидера ЛДПР это уже шестая президентская кампания. Всего же о желании баллотироваться в ЦИК сообщили уже 50 человек. Дедлайн для подачи документов на выдвижение от партий — 12 января, для самовыдвиженцев — 7 января (включительно).