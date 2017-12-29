Еще
20:58 29.12.2017
Новость часа
20:31
В Кировском районе остывают батареи в 110 домах
Пришлите свою новость!
20:31
В Кировском районе остывают батареи в 110 домах
20:29
На «Площади Восстания» не нашли взрывчатки
20:14
Арестована участница нападения на школьный автобус в Петербурге
20:12
Самым тяжелым пострадавшим при взрыве в «Перекрёстке» выплатят по полмиллиона
19:52
После проверки «Достоевской» закрыли «Площадь Восстания»
19:19
Больше суток просидели без воды жители ЖК «Юность»
19:08
Дерзкое нападение на «Полушку» в Первомайском попало на видео
19:05
В Петербурге ищут актера на роль Эдуарда Лимонова
19:03
Смольный закупит газовые автобусы почти на миллиард рублей
18:58
Гид «Фонтанки.fi»: Как работают магазины и банки Финляндии в праздники
18:50
Смольный объявил конкурс на сбор батареек
18:44
«Достоевскую» закрыли для пассажиров
18:19
Мнимые омоновцы приговорены к 70 годам на шестерых за бандитизм и налеты
18:16
96-летний бухгалтер Аушвица отправлен в тюрьму
18:12
Бычерылые скаты из Шри-Ланки поселятся в петербургском океанариуме
17:44
Белорусам не дали ввезти в Россию 135 тонн санкционных товаров
17:30
Меган Маркл лишилась роли в бондиане из-за помолвки с принцем
17:29
«Фонтанка» за 60 секунд — 25-29 декабря
17:22
Росгвардейцам разрешили отдыхать за границей
17:17
СМИ: «Зенит» хочет арендовать нападающего «Ювентуса»
17:03
Итоги года с Андреем Константиновым
17:01
Готовившего теракт в России боевика задержали спецслужбы Киргизии
16:51
Работы и ограничения на Гранитной улице продолжатся до середины мая
16:37
Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ
16:26
Суд арестовал финна, таранившего таможню на пару с русским
16:21
КАД расширят до 6 полос на участке от Горской до Приозерского шоссе
16:09
Кассация обязала Олега Шигаева вернуть Балтийскому банку 650 тысяч «премиальных»
16:05
Скончался Николай Чванов — легенда петербургского сыска
16:02
Консультант «Аббатства Даунтон» подарила Эрмитажу платье эпохи ар-деко
15:57
В Западном военном округе учатся противостоять терроризму
15:38
Дочь Тюльпанова рассказала о депрессии после смерти отца и впервые показала ребенка
15:32
МОК одобрил серо-бело-красную форму олимпийской сборной России
15:26
Андрей Рюмин возглавит «Ленэнерго» с 12 января
15:24
Росстат: Инфляция в России упала почти вдвое
15:12
«Горьковскую» и «Невский проспект» проветрили после пожара в шахте, станции открыты
15:10
Сразу четыре регулировщика работают на Комендантской площади
15:07
Нефтяной эксперт приговорен в Петербурге за организацию убийства конкурента
14:59
Две станции метро закрыл горящий мусор
14:55
Петербуржцы встретят Новый год под мокрым снегом
14:40
Три технических петербургских вуза получат федеральные госсубсидии
14:39
Из-за дыма в тоннеле закрыты «Невский проспект» и «Горьковская»
14:35
Путин поздравил американцев в предновогоднем ролике Netflix
14:32
Фирма, близкая ЛУКОЙЛу, поставит «Адмиралтейским верфям» 319 км кабелей для ледокола
14:26
Дрозденко отказался отдавать утверждение градпланов муниципалитетам
13:58
Со склада на Непокорённых вывезли 7 тысяч поддельных запчастей для квадроциклов
13:57
Количество пострадавших при взрыве в «Перекрёстке» возросло до 18
13:54
Росприроднадзор рассказал, откуда на Петроградской появился синий снег
13:52
Путин поручил развивать онкодиспансеры и обеспечить тяжелобольных домашним оборудованием
13:48
Градозащита: Грозящий обрушением дом Изотова так и не укрепили перед праздниками
13:39
У границы с Россией финны поймали французов в снегоступах
13:34
В Петербурге суббота будет мокрой и скользкой
13:28
В Екатеринбурге достроили стадион к чемпионату мира по футболу - 2018
13:24
На Свердловской набережной ликвидируют разлив нефтепродуктов
13:21
Спокойное утро сменилось «адскими пробками» в центре
13:18
Песков об отношениях с США: «Танго нужно танцевать вдвоем»
13:07
В Лаппеенранте открылся пункт возврата Tax Free
13:04
Bloomberg оценил рост фондовых индексов в 2017-м: Украина впереди
12:55
Главу Hermitage Capital Браудера заочно приговорили к 9 годам лишения свободы
12:36
Россиянам объяснят, почему нельзя покупать "шпионское оборудование"
12:29
Подземные переходы в Москве перегородили бетонными блоками после аварий с автобусами
12:15
Футболист «Зенита» Леандро Паредес женился в Буэнос-Айресе
12:05
Малафеев: В 2007 году «Зенит» отыграл у «Спартака» 7 очков, так что всё возможно
12:03
«Метрострой» начал возведение комплекса для супертанкеров в Петербурге
11:55
Пулково отправило рекордное число пассажиров в 2017 году
11:51
Ремонт эскалатора на два месяца по утрам закроет вход на «Горьковскую»
11:48
«Гламурный полицейский» уволился из рядов
11:45
Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа во время Зимней Олимпиады
11:41
Россиян, живущих за границей дольше полугода, освободят от налогового контроля
11:36
В Петербурге прокуратура требует закрыть два сайта любителей собачьих боев
Предыдущие новости
Архив материалов
Дороги
Версия для печати
29.12.2017 16:21

КАД расширят до 6 полос на участке от Горской до Приозерского шоссе

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» объявило конкурс на реконструкцию участка Кольцевой автомобильной дороги от станции Горская до Приозерского шоссе. Трассу расширят до шести полос. 

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок 28 декабря, победителя выберут 22 января. Максимальная цена — 6,2 млрд рублей, из них 914 млн потратят в следующем году, 2,4 млрд — в 2019-м. Выполнить работы надо будет до 18 ноября 2020 года. В конкурсной документации сообщается, что длина участка — 14,3 км, ширина одной полосы — 3,75 м, расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Тендер на реконструкцию северного участка кольцевой на 5,6 млрд рублей был объявлен еще в конце 2014 года, однако впоследствии его отменили из-за сокращения расходов федерального бюджета. В конце 2015 года конкурс на подготовительные работы под расширение на данном участке выиграла компания ВАД за 265 млн рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
29.12.2017 20:00

Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»

Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
29.12.2017 17:32

Отчет «Дальпитерстроя»: «Зенит-арена», очередники и миллион «квадратов»

На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рекорды, которые ставят строители, несмотря на экономический кризис. Немалую лепту в общие достижения внес и петербургский девелопер «Дальпитерстрой». К концу 2017 года застройщик перешагнул отметку в миллион построенных квадратных метров и укрепился в пятерке лидеров Северо-Западного региона.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10

Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов

29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Работы и ограничения на Гранитной улице продолжатся до середины мая
КАД расширят до 6 полос на участке от Горской до Приозерского шоссе
На дорогах Петербурга — вечерние 8 баллов
Платную парковку в центре Петербурга снег занял бесплатно
На дороге к Брусничному появились запрещающие знаки для автобусов
Съезд с КАД на проспект Обуховской Обороны закроют до утра
В Петербурге девятибалльные пробки
Снег с дождем вновь собрали в Петербурге аномальные пробки
КРТИ: Развязка на «Экспофорум» пройдет в обход воинских захоронений
На Белоостровской дорожники увлеклись зимней укладкой асфальта
М-11 освобождается от субподряда
Мундиаль увел ремонт дорог в глубокую осень
Лахту оставили на бездорожье
«Мостострой-6» лишают контрактов на 10 млрд
Мост через Серный упрется в собственников
GM ввел четырехдневный рабочий месяц
Смольный вновь ищет парковку под землей
МЧС: управлять в удовольствие
Площадь Труда заблокирует Васильевский на лето
ФАС посчитает плату за ЗСД
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги года с Андреем Константиновым

скриншот видео с сайта youtube.com

Дерзкое нападение на «Полушку» в Первомайском попало на видео

Тайна синего снега раскрыта

Новости компаний
Setl City
29.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»
Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
29.12.2017 17:32
Отчет «Дальпитерстроя»: «Зенит-арена», очередники и миллион «квадратов»
На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рекорды, которые ставят строители, несмотря на экономический кризис. Немалую лепту в общие достижения внес и петербургский девелопер «Дальпитерстрой». К концу 2017 года застройщик перешагнул отметку в миллион построенных квадратных метров и укрепился в пятерке лидеров Северо-Западного региона.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
АО «Строительный трест»
29.12.2017 17:00
Как строятся комплексы «Строительного треста»
Рассказываем о строительстве жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», OSTROV, «Пляж» и многофункциональных комплексов GRANI и AVATAR в декабре 2017 года
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2017 16:46
Завершен первый этап проекта «Новая Охта» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство трех домов в проекте комплексного освоения территории «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
ЖК "Город мастеров"/"Строительный трест"
29.12.2017 13:37
Ход работ во второй очереди жилого квартала «Город Мастеров» в декабре 2017 года
Во второй очереди жилого квартала «Город мастеров» (расположен на выезде из Калининграда, на Московском проспекте) в домах № 12, 13, 14, 15 по Уютной ул. идет монтаж сборных вентиляционных блоков
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.