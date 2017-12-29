КАД расширят до 6 полос на участке от Горской до Приозерского шоссе

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» объявило конкурс на реконструкцию участка Кольцевой автомобильной дороги от станции Горская до Приозерского шоссе. Трассу расширят до шести полос.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок 28 декабря, победителя выберут 22 января. Максимальная цена — 6,2 млрд рублей, из них 914 млн потратят в следующем году, 2,4 млрд — в 2019-м. Выполнить работы надо будет до 18 ноября 2020 года. В конкурсной документации сообщается, что длина участка — 14,3 км, ширина одной полосы — 3,75 м, расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Тендер на реконструкцию северного участка кольцевой на 5,6 млрд рублей был объявлен еще в конце 2014 года, однако впоследствии его отменили из-за сокращения расходов федерального бюджета. В конце 2015 года конкурс на подготовительные работы под расширение на данном участке выиграла компания ВАД за 265 млн рублей.