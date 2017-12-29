Путин был прав

Террористическая организация взяла на себя взрыв супермаркета в Петербурге. Исполнитель искусно ушел от камер в надежде и дальше жить. Инструкция ФСБ о поиске шахидов в толпе устарела.

Запрещенное в России «Исламское государство» через агентство Amaq вечером 29 декабря распространило заявление о своей причастности к взрыву в Петербурге. Он якобы организован службой безопасности террористической организации. Возможно, сообщение было готово раньше, но с публикацией по каким-то причинам с ним временили. В заявлении о «Перекрестке» говорится о тринадцати пострадавших, хотя утром 29-го из количество возросло до восемнадцати.

Детали подготовки ИГ традиционно не рассказало, а было бы любопытно. По данным «Фонтанки», исполнитель – молодой физически крепкий молодой человек – минимизировал шансы отправиться на тот свет и сделал все, чтобы его не могли отследить.

Для доставки бомбы в «Перекресток» неизвестным был использован социальный маршрут № 33 «Пассажиравтотранса». Он популярен. Связывает станции синей («Черная речка») и красной («Лесная») веток метро и обслуживает значительную часть Калининского района, не охваченную подземкой, доходит до железнодорожной станции «Пискаревская». На маршруте 23 остановки, его протяженность – 10 километров. Пассажиров перевозят автобусы «ЛиАЗ», «Волжанин» вместительностью свыше ста человек.

По данным «Фонтанки», 27 декабря бомбист прибыл в 18 часов 15 минут на площадь Калинина со стороны «Лесной» и вышел на остановке «Площадь Калинина». Остановка эта расположена у заброшенного дома на Полюстровском проспекте, 40 корпус 11. Он является частью Кондратьевского жилмассива – комплекса из пятнадцати построек в квартале между Полюстровским и Кондратьевским проспектами, Чичуринским переулком и улицей Жукова. Жилмассив возведен в 1928-1931 годах, находится в аварийном состоянии, имелись планы снести большинство корпусов. Ни одной причины размещать тут камеры нет.

После высадки неизвестный прошел до «Перекрестка», не скрываясь от камер уличного наблюдения, проследовал к ячейкам хранения, через минуту-другую покинул супермаркет и тем же путем вернулся к заброшенному Кондратьевскому жилмассиву. Перейдя Полюстровский, молодой человек затерялся. До взрыва оставалось около 20 минут.

Преступник мог покинуть площадь Калинина тем же маршрутом или любым другим. На этой остановке посадку и высадку проводят три маршрутных автобуса, движение интенсивное. Интервал транспорта, работающего на 33-м, например, – семь минут в пиковые часы.

Западнее Кондратьевского жилмассива, если предположить пешее отступление, находятся ТЭЦ и промзона. Почти в любом другом направлении от Калинина нет такого ощущения невидимости, как выбранное неизвестным, – по Полюстровскому.

Предположительно, бомба сработала после смешивания веществ в рюкзаке. Очевидцы и пострадавшие говорили о сильном задымлении. Такое происходит при химической реакции. Не исключено, преступник запустил ее уже в автобусе. Какое количество остановок он проехал в 33-м, неизвестно.

Удаленность от метро и, скорее всего, поход в супермаркет без сотового телефона значительно упростили бомбисту жизнь.

Заявления ИГ, как правило, власти игнорируют. В августе 2017-го организация взяла на себя резню в Сургуте, но терактом она не была признана. Еще меньше верится, что СК переквалифицирует дело «Перекрестка» (оно возбуждено по статье «Покушение на убийство общеопасным способом») после признания ИГ. Почти двое суток прошло с заявления Путина о взрыве как теракте, но официальной информации об изменении статьи УК нет.

После взрыва в метро 3 апреля 2017 года в съемной квартире Акбаржона Джалилова, который более всего подходит на роль смертника из числа погибших, прошел обыск. Были найдены постиранные и готовые к будущей носке вещи, а продукты закуплены впрок. Джалилов планировал жить и дальше. Бытует версия, что если молодой человек и причастен к теракту, то только в роли перевозчика, а взрыв в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» – случайность. Рюкзак Джалилова, кстати, тоже дымил перед детонацией взрывчатки.

Образ современного подрывника, пожалуй, нелегко принять не только Следственному комитету. На главной странице сайта ФСБ опубликованы «Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта». Датированы они 15 июня 2006 года.

«Практика показывает, что на территории Российской Федерации террористы не идут на совершение акта в ярко выраженной национальной одежде», – например, написано в рекомендациях.

Значительное место уделено рассказу о боевиках-смертниках:

«Их использование дает огромное преимущество: такие акции почти всегда приводят к многочисленным жертвам, они всегда попадают в фокус СМИ… нет нужды готовить пути отхода… нет опасений, что исполнитель попадет в руки правосудия и выдаст организаторов».

Об исполнителях, которые просчитывают последствия и риски как обычные преступники и не прочь пожить еще, в инструкции не указано.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»