Зачем я защищаю террориста

После ареста 18-летнего петербуржца Евгения Ефимова по делу об организации теракта «Фонтанка» опубликовала материал «Родительская забота опередила ЦРУ» о том, что российские спецслужбы задолго до задержания, еще в начале 2017 года, были уведомлены родителями о тревожном погружении Ефимова в ислам и членстве в группах радикальной направленности в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 29 декабря, с редакцией связался адвокат Александр Почуев, представляющий интересы Евгения Ефимова, и попросил ответного слова. Защитник считает, что материал «Фонтанки» бросает тень на работу спецслужб, бдительность которых, возможно, позволит Ефимову вернуться к нормальной жизни после понесенного справедливого наказания. «Фонтанка» публикует письмо Александра Почуева на правах особого мнения. Стилистика, орфография, пунктуация – авторские.

"Сейчас, многие мои знакомые и близкие задают мне один и тот же вопрос: "зачем ты взялся за это дело – он же террорист!"

Каждому из них я ответил: "я не смог отказать матери, тем более он (Евгений Ефимов) сын моего друга детства, с которым мы вместе выросли". У меня у самого есть первенец-сын, который скоро достигнет такого-же возраста что и Женя. И данное дело напрямую касается и нашего будущего. Я не могу оставаться безучастным, когда гидра международного терроризма пришла ко мне в город, на мою улицу, в дома моих близких. И я буду защищать НЕ ТЕРРОРИСТА, НО СЫНА своей Родины, сына своих близких, как своего. Я – адвокат и мой долг – защита. Защита, тем щитом, который мне дан обществом, Родиной и Законом. И пока законный суд не вынес справедливый приговор – человек не является виновным. Он пока обвиняемый. А в чём и как - разберётся объективное следствие. В данном случае, оно, пока, действительно объективное.

"Ты же известный московский бизнес-адвокат, общественный деятель, зачем тебе такой отрицательный PR?" продолжает почти каждый из них...

Слыша этот вопрос, я испытываю чувство дежавю. Более 5 лет назад я взялся за защиту православного активиста, атаковавшего 1-й в истории Питера гей-парад (Глеб Лихоткин. – Прим. ред.). И все задавали мне этот же вопрос. Ответ у меня уже давно готов – адвокат, как и врач, не должен отказываться от защиты по причине страха или своей коррысти. Адвокат должен быть не узким специалистом -экспертом, а должен мыслить широко и быть способным выдержать удар с любой правовой стороны. У профессионалов, безусловно, должна быть специализация. Нет универсальных специалистов. Так вот - единственная специализация адвоката – это защита прав и законных интересов своего доверителя. Остальное сделают эксперты и следователи. Без сильной, независимой и бесстрашной адвокатуры невозможно построить правовое и справедливое общество и государство.

"Ты же православный человек, зачем ты защищаешь исламиста-радикала, который хотел взорвать Казанский Собор во время службы. Там ведь могли быть твои дети и близкие???"

Да, там и были, и есть мои близкие, мои братья и сестры. Постоянными прихожанами этого храма являются крестные родители моих дочерей. С духовенством этого собора я имел общение, и с его ступеней мы с моим сыном раздавали антиабортные листовки. В случае взрыва в соборе я бы точно пострадал! И если бы не физически, то душевно. Да я уже и пострадал, когда сын моего друга ушел в радикализм. Это огромная потеря. И для отца, и для общества, и для меня. Но, Слава Богу, он не ушел из жизни, и тем более не забрал на тот свет с собой никого.

Но разве не наш Бог – Бог милующий, любящий и всепрощающий? Разве не наша православная вера утверждает, что заключенных нужно поддерживать, дабы они выжили и вышли на свободу, исправившись и искупив свои грехи? "Ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись (1Тим.2:4; сравни: Мф.18:14; Ин.3:16; 2Пет.3:9; Ис.45:22)".

И нет различия что исповедует мой подзащитный, если он раскаивается и хочет всё исправить. Тем более, что Ислам это одна из традиционных конфессий для России, с которой Православные совместно одержали много славных побед. Разве не совместно с Сирийским войсками, где в основном мусульмане, Россия победила химеру ИГИЛ (организация запрещена в России, признана террористической. – Прим. ред.)? Так вот эта химера, растворившись в сети интернет уже ворует и совращает с истиного пути наших детей прямо у нас дома. Через монитор компьютеров. И как и почему – это вопрос, в основном духовный. Почему мы – православные, теряем наших детей? Почему они отворачиваются от нас и уходят в радикализм?! Вот как раз на примере этого дела нам и предстоит это осознать.

ЦРУ, ФСБ, ИГИЛ

Сейчас многие силы пытаются раскачать лодку в стране. Немудренно, что резонанс этого дела многие "оранжевые" СМИ пытаются использовать для дисстабилизации нашей Родины. Уже появляются спекуляции на тему пыток, фабрикации доказательств и иных проявлений недрбросовестной работы спец.служб и правоохранительной системы не только России, но и США.

Как руководитель адвокатской группы защиты Евгения Ефимова я официально заявляю об отсуствтвии, на данный момент, признаков какого-либо давления, пыток или иного воздействия на нашего подзащитного. Со стороны следствия нет никаких препятствий защите его прав.

Особенно стоит отметить, что такое уважаемое на берегах Невы издтельство Фонтанка.ру, в своем материале «Родительская забота опередила ЦРУ» от 26.12.2017 года" вольно толкует слова и позицию защиты о факте того, что сама мать подзащитного задолго до его задержания сообщила о радикальных устремлениях своего сына. Это действительно так, но это не значит, что роль сотрудников ФСБ или иных спец.служб, в том числе зарубежных, в предотвращении возможного терракта была незначительной. Именно благодаря их работе и происходило задержание. Как недавно сообщил общественности Президент РФ В.В.Путин правоохранительные органы предотвратили более 60 террактов в 2017 году. Но, к великому сожалению, не все. И каждый из нас должен осознать – это уже настоящая война. Война нового характера, когда враг не наступает с запада или востока. А враг уже в наших домах, в нашем обществе и в нас самих. Он не носит униформы и флагов. Он улыбается и предлагает свои ложные идеалы. Это война идеалов. А войны всегда побеждались многонациональным и многоконфессональным единым Русским народом, плечем к плечу и с верой в общую победу. Сейчас, как никогда, важно быть одним целым не только в рамках страны, но и семьи. Важно заниматься воспитанием не только детей, но и молодежи. Многие упускают, если не сказать отпускают на самотёк, развитие своих, пускай и совершеннолетних, но еще не созревших, "не оперившихся", детей. Роль общества и каждого из нас в противодействии этому злу не надо приуменьшать. Это дело каждого из нас. Вот и в нашем деле, защита подчеркивает, мы видим, как слаженное взаимодействие семьи, ФСБ и международных спецслужб позволило предотвратить трагедию и, быть может, вернёт "блудного" сына в семью, после перевоспитания и справедливого наказания.

Поэтому защита призывает и СМИ, и все иные общественные институции относиться к данному делу как к неслучившийся трагедии, на которой неэтично спекулировать. С пониманием необходимости сохранения тайны следствия и профессиональной адвокатской тайны.

Все комментарии защиты по данному делу основаны исключительно на публично доступной информации. И, надо отметить, что зачастую данную информацию предоставляют сами спецслужбы, информируя общественность, в рамках законодательно установленного публичного контроля.

Прошу считать данное сообщение открытым письмом к общественности и СМИ, в частности к издательству Фонтанка, с призывом соблюдать баланс частных и публичных интересов, соблюдать презумпцию невиновности и не допускать кривотолков. Ввиду того, что заголовок и мнение журналиста, изложенные в фабуле «Родительская забота опередила ЦРУ» бросает тень на оперативную работу спецслужб и может послужить «пятном» на защите Е. Ефимова".