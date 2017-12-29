Кассация обязала Олега Шигаева вернуть Балтийскому банку 650 тысяч «премиальных»

Арбитражный суд Северо-Западного округа 29 декабря подтвердил законность требования Балтийского банка взыскать со своего экс-президента Олега Шигаева 652 тысячи рублей необоснованного вознаграждения. Вот только вернуть эти деньги вряд ли получится быстро.

В 2014 году на общем собрании акционеров банка было принято решение направить 5,4 млн рублей на вознаграждение совету директоров за выполнение своих обязанностей. И банк перечислил Шигаеву 652,5 тыс. рублей. Однако позднее решение совета было отменено, и премию потребовали вернуть. Арбитраж и апелляционный суд банк поддержали. Тогда представители Шигаева подали в кассацию, но и тут безрезультатно.

Как ранее писала «Фонтанка», Олег Шигаев находится в Швейцарии. Еще в 2015 году он был заочно арестован по подозрению в хищении средств банка. По версии следствия, по команде Шигаева выдавались кредиты подконтрольным ему компаниям на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Так что рассчитывать на скорое его возвращение в Россию и выплату 650 тысяч банку не приходится.