Скончался Николай Чванов — легенда петербургского сыска

На 71-м году жизни в Петербурге скончался полковник милиции в отставке Николай Чванов. Это он 43 года назад внедрялся в «банду автоматчиков», на счету которой были невиданные для советского времени убийства часовых, захват оружия и подготовка налета на инкассаторов.

В петербургском госпитале 29 декабря ушел из жизни Николай Николаевич Чванов. Он давно в отставке, но его хорошо помнят в розыске. «Дело автоматчиков» 1973 – 1974 годов вошло в учебники, а работа Чванова — эталон. Он стал первым за многие годы оперативником милиции, который под «легендой» внедрился в особо опасную банду, сумел провести разработку, после которой преступники пошли под расстрел, и остался жив.

Началось всё в октябре 1973 года, когда несколькими ударами ножа был убит часовой воинской части в Мурино, а его автомат похищен. АКМ в руках преступников в эпоху развитого социализма — это ЧП союзного масштаба. Вскоре был обнаружен труп таксиста, убитого из похищенного автомата. В течение года последовали ещё два нападения на часовых, на этот раз в Старом Петергофе, продолжились и нападения на таксистов.

Когда розыск вышел на недоучившегося студента, санитара морга Балановского, решили подвести к нему оперативника под видом фарцовщика, готового на многое ради быстрой выгоды. Выбор пал на младшего лейтенанта милиции Николая Чванова, новоиспеченного и незнакомого «контингенту».

Чванов смог не только познакомиться с Балановским, но и вошел к нему в доверие настолько, что был приглашен поучаствовать в разбойном нападении на инкассаторов. Перед «делом» в декабре 1974-го Балановский извлек из тайника похищенный у часового автомат, который так долго искала вся милиция Ленинграда.

В результате операции Балановский и его подельник Зеленков были приговорены к расстрелу. Николаю Чванову досрочно присвоили звание лейтенанта милиции и вручили орден Красной Звезды.

Закончил службу полковник милиции Николай Николаевич Чванов в должности начальника управления внутренних дел Невского района Ленинграда.