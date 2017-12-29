В Западном военном округе учатся противостоять терроризму

На полигоне в Ленинградской области подразделения специального назначения провели тренировку по противодействию терроризму.

Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Там уточнили: «На практическом этапе личный состав выполнил задачи по блокированию условного незаконного вооруженного формирования, а также штурм захваченного условными террористами объекта и освобождение заложников». В тренировке принимали участие 300 военнослужащих, 20 единиц военной техники — в том числе спецавтомобили «Тигр» и «Гусар».

Отметим, проведение учений может быть связано с обострением обстановки перед Новым годом. Вечером 27 декабря прогремел взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, по последним данным, пострадали 18 человек, 9 из них находятся в больницах до сих пор. Владимир Путин назвал инцидент терактом. Ранее стало известно о том, что ФСБ предотвратила взрыв в Казанском соборе.