Дочь Тюльпанова рассказала о депрессии после смерти отца и впервые показала ребенка

Жена футболиста Александра Кержакова и дочь погибшего сенатора Вадима Тюльпанова рассказала, что после смерти отца была готова бросить семью.

Интервью с Миланой Кержаковой появилось на страницах издания «Собака.Ру» 29 декабря. Она рассказала, что после смерти отца долгое время находилась в депрессии и не чувствовала радости от рождения ребенка. «Когда появился Артемий, все радовались ребенку, а мне было все равно. Я не ощущала никакой ценности жизни: ну родился новый человек, и что теперь? Мы с ним довольно странно выглядели вместе: Тёма очень жизнерадостный ребенок, постоянно улыбался, смеялся и веселился на фоне своей мамы с каменным лицом», – рассказывает изданию Кержакова. По ее словам, в этот период она на несколько дней попала в клинику, многое делала на автомате и в конечном счете выключила телефон и сбежала. «Оставила трехмесячного ребенка, мужа, семью, работу. Мне все надоело. И надоело то, что все надоело. И надоело надоедать другим — сил не было совершенно. Я никому ничего не сказала и отключила телефон. Три-четыре дня вообще не выходила на связь», – вспоминает Милана. Уединение помогло девушке справиться с ситуацией, после «побега» уже по договоренности с родными она еще месяц провела в Германии, залечивая душевные раны.

В этом же материале девушка впервые показала младенца, который родился в апреле этого года.

Напомним, отец Кержаковой, сенатор Вадим Тюльпанов, скончался от сердечного приступа в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке 4 апреля. Он был председателем Законодательного собрания Петербурга с 2003-го по 2011 год, затем представлял в Совете Федерации интересы сначала Петербурга, потом Ненецкого автономного округа.