МОК одобрил серо-бело-красную форму олимпийской сборной России

Стало известно, в форме какого цвета будут выступать российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Как сообщает Meduza, Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил серый, белый и красный цвета.

По словам основателя компании-изготовителя формы Zasport Анастасии Задориной, по требованию МОК с формы убрали российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо них будет только эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia ("олимпийский спортсмен из России") – термин, придуманный для выступления отечественных спортсменов под нейтральным флагом.

Отмечается, что из-за новых требований МОК часть формы придется перешить, а некоторую пошить заново. При этом крой и дизайн моделей остались прежними.

Напомним, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 из-за допинг-скандала, инициированного Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Российские спортсмены могут принять участие в Играх только под нейтральным флагом. Их список ещё предстоит утвердить МОК.

Отметим, 30 октября в Москве состоялась презентация коллекции олимпийской формы сборной России. На тот момент о решении МОК было еще неизвестно и на форме в большом количестве размещались национальные символы.