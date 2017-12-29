Андрей Рюмин возглавит «Ленэнерго» с 12 января

Совет директоров «Ленэнерго» принял решение с 11 января прекратить действие трудового договора с нынешним директором Романом Бердниковым. С 12 января на 5 лет подпишут контракт с Андреем Рюминым.

Данные о решении совета директоров опубликованы 29 декабря на портале раскрытия корпоративной информации. Само собрание прошло накануне, за решение проголосовали все 13 участников.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Андрей Рюмин займет должность уже в новом году. Ранее он был заместителем нынешнего главы «Россетей» Павла Ливинского, когда тот возглавлял Объединенную энергетическую компанию, а в начале 2013-го сменил Ливинского на должности директора ОЭК. Кроме того, с 2006 года супругой Рюмина является Ирина Медведчук, чей отец Виктор возглавлял администрацию президента Украины Виктора Ющенко, а сейчас курирует обмен пленными между Киевом и Донбассом. СМИ называют Виктора Медведчука кумом Владимира Путина, который якобы крестил вторую его дочь.