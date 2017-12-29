Росстат: Инфляция в России упала почти вдвое

Уровень инфляции в России в 2017 году составил, по предварительным данным, 2,5%. Об этом сообщил 29 декабря Росстат.

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2017 г. составит 100,4%, с начала года – 102,5%», – говорится в сообщении.

Однако данные за декабрь не столь оптимистичны: последний месяц 2017-го показал рекордные за второе полугодие цифры. За декабрь цены выросли в среднем на 0,4% – это максимум с июня этого года. Прирост цен на продовольствие составил 0,6%, на непродовольственные товары и услуги — 0,3%.

Напомним, 25 декабря Банк России сообщал, что, по прогнозам на 2018-й, инфляция должна разогнаться. И к концу года достичь 4%. «По мере того, как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, сформируются условия для приближения инфляции к 4% к концу 2018 года», — заявляли в ЦБ.

Отметим, в 2016-м уровень инфляции был почти в два раза выше, чем в 2017-м: в конце декабря прошлого года Росстат сообщал о годовой инфляции в 5,4%. Цены на продукты тогда выросли на 4,6%, на непродовольственные товары — на 6,5%, на услуги — на 4,9%.

Окончательные данные об уровне инфляции в декабре этого года Росстат планирует объявить 10 января уже 2018-го. В ноябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о снижении прогноза по уровню инфляции до 2,5 – 2,8%. Вскоре после этого премьер Дмитрий Медведев заявил о выходе инфляции на «цивилизованный уровень».