«Горьковскую» и «Невский проспект» проветрили после пожара в шахте, станции открыты

Метро Петербурга восстановило штатный режим работы после ЧП в ремонтируемой шахте. Задымление в тоннеле выветрили днем 29 декабря.

Как сообщает пресс-служба подземки, в 15.11 «Невский проспект» и «Горьковская» возобновили работу, дымом в метро больше не пахнет. Усиленная работа наземного транспорта продолжится еще некоторое время, уточнили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Напомним, дым от горящего в шахте на Марсовом поле мусора затянуло в тоннель, огонь сотрудники подземки потушили самостоятельно.