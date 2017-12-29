Нефтяной эксперт приговорен в Петербурге за организацию убийства конкурента

Калининский суд Петербурга признал эксперта по нефти Андрея Волошина виновным в организации убийства. За устранение конкурента он выплатил три миллиона рублей мнимому киллеру, роль которого сыграл оперативник.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 декабря, Волошин занимался бизнесом в сфере инспекционного сервиса морских судов. Узнав, что его бывший подчиненный занимается аналогичной деятельностью и создает конкуренцию, решил организовать его убийство.

«Исполнителя приискал за 3 млн рублей, им оказался сотрудник полиции, – уточнили в пресс-службе. – Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии строгого режима».

В мае 2016 года Волошин выдал авансовый миллион рублей, а также фотографии и данные потерпевшего, и тот действительно исчез. Предпринимателя убедили в выполнении заказа, получили от него недостающую сумму и 19 мая 2016 года задержали.

Андрей Волошин — известный специалист по танкерному флоту. Провел более 500 инспекций нефтеналивных танкеров и газовозов. Разработал и внедрил систему оценки морских рисков в нескольких российских компаниях. Помогал разрабатывать стандарты танкерной безопасности для ведущих российских нефтяных компаний. Создал компанию TVS ("Танкер Веттинг Сервис").