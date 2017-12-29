Две станции метро закрыл горящий мусор

Пожар, из-за которого закрыты две станции метро Петербурга, сотрудники подземки потушили самостоятельно. Горела куча мусора.

Как сообщили «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС, в 14.25 в шахте на Марсовом поле загорелся мусор, всего пол квадратного метра. Когда спасатели приехали на место, сотрудники метро уже справились с огнем.

Однако дым затянуло в тоннель — чтобы его проветрить, временно закрыли «Горьковскую» и «Невский проспект». Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, принято решение оперативно усилить наземный транспорт на участке.