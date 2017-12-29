Петербуржцы встретят Новый год под мокрым снегом

Мокрый снег выпадет в Петербурге в новогоднюю ночь, а первый месяц 2018 года в Северной столице ожидается аномально тёплым и мокрым.

Как сообщает 29 декабря Северо-Западный Гидрометцентр, днём 1 января в Северной столице прогнозируется плюсовая температура воздуха +1...+3 градуса, ночью возможны небольшие заморозки.

По информации синоптиков Гидрометцентра России, на всей территории Северо-Запада в январе установится аномально тёплая погода, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на один градус выше многолетних значений. Ожидается и большее, чем обычно, количество дождей.