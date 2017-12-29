Из-за дыма в тоннеле закрыты «Невский проспект» и «Горьковская»

Дым от горевшей вентиляционной шахты затянуло в тоннель метро. Пока он не выветрится, закрыты станции «Горьковская» и «Невский проспект».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метро, около двух часов дня 29 декабря горела находящаяся на ремонте шахта, в тоннеле и на станциях никаких ЧП не происходило. Дым от пожара затянуло в подземку между станциями «Горьковская» и «Невский проспект», из-за этого обе станции временно закрыты. Сейчас включена дополнительная вентиляция, опасности для пассажиров нет, уточнили в пресс-службе метрополитена. Читатели «Фонтанки» жаловались на резкий запах дыма в тоннелях.

По данным нашего издания, пожар произошел на ремонтируемой шахте на Марсовом поле.

Напомним, подобное в городском метро уже происходило — 20 апреля горела шахта возле «Обухово».