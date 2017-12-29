Три технических петербургских вуза получат федеральные госсубсидии

Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!

Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений