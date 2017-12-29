Три технических петербургских вуза получат федеральные госсубсидии
Петербургские вузы получат в наступающем году государственные субсидии в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» госпрограммы «Развитие образования».
Соответствующее распоряжение правительства подписано 27 декабря и опубликовано 29-го на официальном сайте кабинета министров. Оно вступает в силу 1 января 2018 года.
Субсидии получат: ЛЭТИ — 135 млн рублей; ИТМО — 809 млн рублей; Политехнический университет Петра Великого (Политех) – 472 млн. Общая сумма составит, таким образом, около 1 млрд 416 млн рублей.
Всего по России субсидии на сумму порядка 10 миллиардов получит в 2018 году 21 высшее учебное заведение.