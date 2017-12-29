Фирма, близкая ЛУКОЙЛу, поставит «Адмиралтейским верфям» 319 км кабелей для ледокола

«Адмиралтейские верфи» отдали контракт стоимостью более 618 млн рублей на поставку и монтаж 319 км кабелей на крупнейшем в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» уфимской инжиниринговой фирме «ГСИ СНЭМА».

В опубликованном 29 декабря сообщении о заключении контракта говорится, что фирма за эти деньги не только поставит 319 километров кабеля, но и выполнит комплекс электромонтажных работ на судне.

«ГСИ СНЭМА» стала единственным поставщиком благодаря специальному решению Государственной думы от 20.12.17 за № 97. По данным СПАРК, владельцем компании является АО «Глобалстрой-Инжиниринг», в прошлом носившее название ЗАО «Лукойл-Нефтегазстрой». Это один из крупнейших подрядчиков одноименной нефтяной компании Вагита Алекперова.

В 2016 году фирма работала на «Викторе Черномырдине» еще когда он находился на Балтийском заводе. Завершить новый контракт планируется в 4 квартале 2018 года. С учётом ледовых испытаний, Объединенная судостроительная корпорация планирует сдачу «Виктора Черномырдина» летом 2019-го.