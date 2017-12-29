Как строятся комплексы «Строительного треста»

Рассказываем о строительстве жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», OSTROV, «Пляж» и многофункциональных комплексов GRANI и AVATAR в декабре 2017 года.

Строительство седьмого корпуса жилого квартала NEWПИТЕР в поселке Новоселье Ломоносовского района близится к завершению. Он готов на 95%. В 1 и 2 секциях пятого корпуса на 95% смонтировано витражное остекление и начато устройство межкомнатных перегородок. В 3-6 секциях устройство межкомнатных перегородок закончено. На 95% выполнены сантехнические работы. Запущено отопление всех секций пятого корпуса. Также в квартале ведется строительство общеобразовательной школы на 550 мест. Завершены общестроительные работы по шестому корпусу.

В жилом комплексе «Капитал» (Кудрово, Всеволожский район) в лоте № 5 в секциях А, Б, В, Г, Д, Е монтируют каркасы витражного остекления на балконах. Во всех секциях монтируется лифтовое оборудование. Начали работать котельные. В лоте №7-21 в секциях А, Б, В закончена кладка 18-го этажа. В секциях А, Б, В, Г завершена установка межквартирных перегородок до пятнадцатого этажа включительно.

11 декабря был сдан жилой комплекс OSTROV (Петроградский район, Петровский пр., 5), а 21 декабря – жилой комплекс «Пляж» (Сестрорецк, Приморское ш., д. 352, строение 1).

В многофункциональном комплексе GRANI (Петроградский район, ул. Б. Зеленина) в бизнес-центрах продолжаются работы по разводке инженерных систем, облицовке фасадов, а также устройству перегородок. В здании апарт-отеля продолжаются кровельные, фасадные и инженерные работы.

В многофункциональном комплексе AVATAR (Петроградский район, Ремесленная ул., 21) в секции медицинского центра начаты кровельные работы на террасах седьмого этажа, в январе стартуют работы на кровле. Завершены монолитные работы. Начаты испытания систем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции. В секции апарт-отеля начато устройство монолитных стен седьмого этажа. В январе начнутся работы по монтажу систем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции.

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "OSTROV" - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №78-13022820-2015 от 15.05.2015, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Пляж" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство № 78-010-0242.2-2014 от 31.05.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», разрешение на строительство № 78-013-0358-2016 от 23.12.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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