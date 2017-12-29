Как провести каникулы в Пушкине и Павловске

Квесты, спектакли и народные гулянья – рассказываем, чем заняться на длинных выходных жителям Царскосельских холмов.*

Жителей новых микрорайонов на окраинах Петербурга объединяет проблема: негде культурно провести досуг. Чтобы сходить в театр или на концерт, в музей или на выставку, необходимо ехать в центр. А вот новоселам «Образцовых кварталов» на Царскосельских холмах повезло. Совсем рядом, в 10-15 минутах езды, находятся два исторических пригорода – Пушкин и Павловск. Накануне Рождества в них пройдут культурные программы для маленьких и взрослых.

Интерактивные представления пройдут с 3 по 7 января в Белой башне в Александровском парке. Программа «Рождественские истории» – это спектакль, в котором всё – песни, гадания, игры – рассказывает зрителям об истории этого праздника. Зрителей также ждет новый спектакль для всей семьи «Семь рождественских желаний» и мастер-классы по изготовлению праздничных деталей интерьера.

Пушкинский дом культуры тоже подготовился к празднику: на 5 января для ребят запланирована квест-игра «Волшебная снежинка, или Операция "Рождество"».

Праздничную новинку приготовил и детский музыкальный лекторий «Пикколо» в Пушкине. 6 января он покажет песочный спектакль «Рождественский лучик». Между прочим, на сутки раньше премьерного показа в Мариинском театре.

Любителям развлечений на свежем воздухе не придется скучать. В течение каникул в парках пройдут народные гулянья. Гостей ждут аттракционы, праздничные угощения и выступления творческих коллективов.

На Треугольной площади открыл сезон Царскосельский каток. Работает прокат коньков и защиты, есть уютное кафе и теплая раздевалка с ячейками для хранения. Для гостей проводятся мастер-классы и индивидуальные занятия с инструктором. Кстати, «Образцовые кварталы» являются партнерами этого мероприятия. При наличии флаера, который можно получить в отделе продаж, вход на каток – в подарок!

В полдень 7 января у Екатерининского собора в Царском Селе начнется празднование Рождества. Обещают рождественские песнопения, хороводы, плясы, игры, розыгрыши, самоварная поляна и угощения.

После прогулок на свежем воздухе гостеприимный Пушкин порадует разнообразием кафе и ресторанов, где с удовольствием можно отведать блюда национальной кухни. Останется только прислушаться к своим вкусовым предпочтениям.

Веселые новогодние приключения ждут всех желающих и в Павловске. 3 и 4 января музей-заповедник «Павловск» приглашает детей на сказочное представление «Путешествие ёлочных игрушек». Это новогодняя история, персонажи которой – забытые всеми старинные ёлочные игрушки – отправляются в невероятное путешествие. Они преодолевают множество препятствий и, благодаря Хозяйке дворца, ее помощнику Дворцовому коту, а также юным зрителям, к всеобщему восторгу возвращаются, чтобы засиять на Дворцовой новогодней ёлке. Ребята также совершат познавательную прогулку по Павловскому дворцу, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, покатаются на паровозике по парку.

Мероприятия будут организованы и на других площадках:

• Дом молодежи «Царскосельский» (3 января – балет «Щелкунчик», 4-6 января спектакли «Колесо фортуны», «Снежная сказка», «Рождественский гном»,);

• Историко-литературный музей города Пушкина (3-5 января «Буратино приглашает друзей!», 6 января детская рождественская программа);

• Музей-театр «Сказки Пушкина» (6 января программа «Рождественский вечерок», 7 января - вертепный спектакль «Рождество Христово»);

• Дом культуры «Сувенир» (мастер-классы, танцы и игры, а 5 января «Рождественский бал»);

Жителей «Образцовых кварталов» порадует и новогодняя программа, организованная «Экспофорумом». Он находится в пешей доступности от жилого комплекса. С 2 по 7 января КВЦ предлагает увлекательное приключение «Мировой Новый год». Не выезжая из родного микрорайона, за один день дети и взрослые смогут совершить кругосветное путешествие всей семьей. Любимые герои мультфильмов и сказок встретят гостей на познавательных мастер-классах, станут проводниками квеста по новогодним традициям, накормят в зоне питания и развлекут с помощью шоу «Лукоморье».

Любителей зимних видов спорта ждет горнолыжный курорт «Туутари парк». В нем каждый может выбрать себе занятие: горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, коньки, ватрушках, верховая езда или прогулка на свежем воздухе.

Напоследок отметим: одним из основных критериев удачной локации является ее самодостаточность. Современный требовательный покупатель связывает это с наличием поблизости не только необходимых социальных объектов, но и площадок для проведения досуга. Территория «На Царскосельских холмах», где реализует свои проекты застройщик ООО «Терминал-Ресурс», полностью соответствует этому критерию.

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ЗАО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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