Как провести каникулы в Пушкине и Павловске

Еще
21:49 03.01.2018
Пришлите свою новость!
21:29
В Чечне убит глава территориального отделения полиции
21:10
СКР забрал у МВД дело о смертельной аварии в ХМАО
20:41
СБУ заявила об охоте на украинцев в России с «крючком» из родственных связей
19:43
Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах ДТП с 10 жертвами в Югре
19:29
В Иране объявили об окончании смуты
19:06
Новый год в Купчино встретили салютом из ворованной пиротехники
18:43
Мормоны из Гатчины не поедут в США на похороны главы своей Церкви
18:27
Путин поговорил с премьером Индии
18:14
На Украине разломали памятник участникам АТО
17:57
Ученые анонсировали кровавое суперлуние
17:42
На Бассейной забил грязевой фонтан
17:31
МЧС РФ доставило на Филиппины первую партию гумпомощи
17:25
В Каменке снова замерзают семьи контрактников и офицеров
17:06
Премьер Литвы призвал к диалогу с РФ
16:50
Украина заявила о рекордном транзите российского газа
16:31
В Петербурге после Нового года наступил апрель
16:20
Саакашвили вновь призывает к акциям протеста на Украине
16:07
Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы
15:56
Петербуржец в январе открыл на Неве купальный сезон
15:42
С улиц Любани четыре месяца не вывозят мусор
15:26
В РФ разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс
15:14
Эйфелеву башню закрыли из-за урагана
14:57
Кадыров упрекнул США в двуличии и игнорировании «священного» права
14:38
В Экваториальной Гвинее заявили о неудачной попытке госпереворота
14:24
В США умер глава мормонов
14:07
Повредившая сердце в ДТП под Петрозаводском 7 часов везла пострадавшего ребенка до Коммунара
14:02
Боевики заявили о причастности к гибели Ми-24 в Сирии
13:43
Петербуржец погиб при пожаре на даче в Ленобласти
13:41
Марки об «Игре престолов» выпустила Королевская почта Британии
13:31
СК выяснит, почему пантера загрызла мужчину в Подмосковье
13:16
В Пушкине мужчина принес в больницу мертвую девочку
13:10
Житель Кальмуса 1 января километр волок тело приятеля до соседней деревни
13:05
На Хмельницкой АЭС из-за сбоя отключили энергоблок
12:52
Низкорослый бородач изнасиловал и ограбил петербурженку в парадной
12:47
Петербуржца подвела резинка от рогатки – наркотики долетели до оперчасти колонии в Обухово
12:32
В российской армии появятся акванавты
12:20
Ломбертс снял на видео прилет в Петербург из кабины пилота
12:03
В Финляндии собака нашла 320 тысяч евро
11:47
Саночники Демченко и Иванова подадут иски в CAS 5 января
11:34
Россиянка погибла после падения на катке в Брюгге
11:22
В Петербурге задержали улыбчивого "минера" «Леруа Мерлен»
11:06
Савченко пригрозила Киеву "расплатой кровью"
10:50
На Суздальском VW Polo почти целиком ушел под стоящую фуру
10:35
Ким Чен Ын решил договориться с Южной Кореей
10:23
Молодежная сборная РФ проиграла США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
10:14
Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла
10:01
Рассекречен архив о нобелевской гонке Паустовского и Толкина
09:58
Дежурные поликлиники и травмпункты 3 января
01:40
Noize MC выступит на Новогодней ёлке
01:13
Сезон рок-фестивалей начнется с Frost Festа
02/01
Пожар на Обводном локализован
02/01
10 расчетов тушат пожар на набережной Обводного канала
02/01
Проверка "Комендантского проспекта" завершена
02/01
Станция "Комендантский проспект" закрыта
02/01
Земляне полюбовались большой Луной
02/01
Вандалы не дали сотням жителей Васильевского увидеть новогоднее обращение президента
02/01
Citroen на Индустриальном влетел в ограду и кувыркался через встречку
02/01
Минобрнауки разрешило студенту СПбГУ учиться за счет бюджета в двух магистратурах
02/01
СМИ: Осужденного за убийство Немцова этапируют через Петербург в карельскую колонию
02/01
«Что позволяет себе этот белый»: Кокорин танцует в костюме панды
02/01
В Ленобласти поселилась Грозная львица
02/01
В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов
02/01
Российского журналиста задержали в Риге, чтобы депортировать
02/01
Вышел трейлер футбольной драмы «Тренер» Козловского
02/01
ЦИК подаст в суд на себя из-за иностранного вида на жительство петербуржца, собравшегося в президенты
02/01
КС Молдавии временно отстранил от власти президента Додона
02/01
В ЦИК поступило 64 заявления о выдвижении в президенты РФ
02/01
При взрыве газа в доме в Сочи пострадали три человека
02/01
Под Новый год в Петербурге решили потратить 400 млн на оснащение IT-Академии
02/01
В Альфа-Банке заявили о значительном ущербе при похищении банкомата на Просвещения
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
03.01.2018 12:57

Как провести каникулы в Пушкине и Павловске

Квесты, спектакли и народные гулянья – рассказываем, чем заняться на длинных выходных жителям Царскосельских холмов.*
Как провести каникулы в Пушкине и Павловске
«Терминал-Ресурс»

Жителей новых микрорайонов на окраинах Петербурга объединяет проблема: негде культурно провести досуг. Чтобы сходить в театр или на концерт, в музей или на выставку, необходимо ехать в центр. А вот новоселам «Образцовых кварталов» на Царскосельских холмах повезло. Совсем рядом, в 10-15 минутах езды, находятся два исторических пригорода – Пушкин и Павловск. Накануне Рождества в них пройдут культурные программы для маленьких и взрослых.

Интерактивные представления пройдут с 3 по 7 января в Белой башне в Александровском парке. Программа «Рождественские истории» – это спектакль, в котором всё – песни, гадания, игры – рассказывает зрителям об истории этого праздника. Зрителей также ждет новый спектакль для всей семьи «Семь рождественских желаний» и мастер-классы по изготовлению праздничных деталей интерьера.

Пушкинский дом культуры тоже подготовился к празднику: на 5 января для ребят запланирована квест-игра «Волшебная снежинка, или Операция "Рождество"».

Праздничную новинку приготовил и детский музыкальный лекторий «Пикколо» в Пушкине. 6 января он покажет песочный спектакль «Рождественский лучик». Между прочим, на сутки раньше премьерного показа в Мариинском театре.

Любителям развлечений на свежем воздухе не придется скучать. В течение каникул в парках пройдут народные гулянья. Гостей ждут аттракционы, праздничные угощения и выступления творческих коллективов.

На Треугольной площади открыл сезон Царскосельский каток. Работает прокат коньков и защиты, есть уютное кафе и теплая раздевалка с ячейками для хранения. Для гостей проводятся мастер-классы и индивидуальные занятия с инструктором. Кстати, «Образцовые кварталы» являются партнерами этого мероприятия. При наличии флаера, который можно получить в отделе продаж, вход на каток – в подарок!

В полдень 7 января у Екатерининского собора в Царском Селе начнется празднование Рождества. Обещают рождественские песнопения, хороводы, плясы, игры, розыгрыши, самоварная поляна и угощения.

После прогулок на свежем воздухе гостеприимный Пушкин порадует разнообразием кафе и ресторанов, где с удовольствием можно отведать блюда национальной кухни. Останется только прислушаться к своим вкусовым предпочтениям.

Веселые новогодние приключения ждут всех желающих и в Павловске. 3 и 4 января музей-заповедник «Павловск» приглашает детей на сказочное представление «Путешествие ёлочных игрушек». Это новогодняя история, персонажи которой – забытые всеми старинные ёлочные игрушки – отправляются в невероятное путешествие. Они преодолевают множество препятствий и, благодаря Хозяйке дворца, ее помощнику Дворцовому коту, а также юным зрителям, к всеобщему восторгу возвращаются, чтобы засиять на Дворцовой новогодней ёлке. Ребята также совершат познавательную прогулку по Павловскому дворцу, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, покатаются на паровозике по парку.

Мероприятия будут организованы и на других площадках:

Дом молодежи «Царскосельский» (3 января – балет «Щелкунчик», 4-6 января спектакли «Колесо фортуны», «Снежная сказка», «Рождественский гном»,);

Историко-литературный музей города Пушкина (3-5 января «Буратино приглашает друзей!», 6 января детская рождественская программа);

Музей-театр «Сказки Пушкина» (6 января программа «Рождественский вечерок», 7 января - вертепный спектакль «Рождество Христово»);

Дом культуры «Сувенир» (мастер-классы, танцы и игры, а 5 января «Рождественский бал»);

Жителей «Образцовых кварталов» порадует и новогодняя программа, организованная «Экспофорумом». Он находится в пешей доступности от жилого комплекса. С 2 по 7 января КВЦ предлагает увлекательное приключение «Мировой Новый год». Не выезжая из родного микрорайона, за один день дети и взрослые смогут совершить кругосветное путешествие всей семьей. Любимые герои мультфильмов и сказок встретят гостей на познавательных мастер-классах, станут проводниками квеста по новогодним традициям, накормят в зоне питания и развлекут с помощью шоу «Лукоморье». 

Любителей зимних видов спорта ждет горнолыжный курорт «Туутари парк». В нем каждый может выбрать себе занятие: горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, коньки, ватрушках, верховая езда или прогулка на свежем воздухе. 

Напоследок отметим: одним из основных критериев удачной локации является ее самодостаточность. Современный требовательный покупатель связывает это с наличием поблизости не только необходимых социальных объектов, но и площадок для проведения досуга. Территория «На Царскосельских холмах», где реализует свои проекты застройщик ООО «Терминал-Ресурс», полностью соответствует этому критерию.

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ЗАО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Справка о компании «Терминал-Ресурс»

*На правах рекламы

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Setl City
29.12.2017 20:00

Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»

Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
29.12.2017 17:32

Отчет «Дальпитерстроя»: «Зенит-арена», очередники и миллион «квадратов»

На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рекорды, которые ставят строители, несмотря на экономический кризис. Немалую лепту в общие достижения внес и петербургский девелопер «Дальпитерстрой». К концу 2017 года застройщик перешагнул отметку в миллион построенных квадратных метров и укрепился в пятерке лидеров Северо-Западного региона.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Спикер ЗакСа потребовал остановить стройку «Кингдома» на Петроградской
В Петербурге сдали жилой комплекс, построенный по проекту Рикардо Бофилла
Комиссия ЗакСа не видит крамолы в застройке Дёминского сада
В Петербурге ждут рекордных продаж жилья по итогам года
Тренировочную площадку в Ломоносове к ЧМ-2018 достроят «по албинской схеме»
В Лахте снесли бывшие выявленные памятники под новый проект
Фасады петербургских домов вновь стали облицовывать под натуральный камень
Четверо дольщиков ЖК «Я - Романтик» объявлены потерпевшими по уголовному делу о хищении
С начала 2017-го в Петербурге введено 2,3 млн кв. м жилья
В Смольном подсчитали стоимость переноса разрушенного дома на Ремесленной
Как провести каникулы в Пушкине и Павловске
При покупке квартиры Нева в подарок
Как сэкономить на покупке паркинга
Недвижимость-2017: хороший год
Что ждет жителей «Образцовых кварталов» после сдачи домов
Где появятся новые набережные
Итоги года для строителей: Порядка стало больше
Молодые архитекторы разработают концепцию парка в ЖК «Северная долина»
Петербургские предместья: от эконома до элиты
Петербург глазами современного художника: «Помпезность ему к лицу»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ленобласти поселилась Грозная львица

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Московской площади загорелась новогодняя ярмарка

Скриншот youtube.com/Daily ХАЙП CRIMINAL

Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка

Новости компаний
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00
С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Setl City
29.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»
Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
29.12.2017 17:32
Отчет «Дальпитерстроя»: «Зенит-арена», очередники и миллион «квадратов»
На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рекорды, которые ставят строители, несмотря на экономический кризис. Немалую лепту в общие достижения внес и петербургский девелопер «Дальпитерстрой». К концу 2017 года застройщик перешагнул отметку в миллион построенных квадратных метров и укрепился в пятерке лидеров Северо-Западного региона.
АО «Строительный трест»
29.12.2017 17:00
Как строятся комплексы «Строительного треста»
Рассказываем о строительстве жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», OSTROV, «Пляж» и многофункциональных комплексов GRANI и AVATAR в декабре 2017 года
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2017 16:46
Завершен первый этап проекта «Новая Охта» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство трех домов в проекте комплексного освоения территории «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
ЖК "Город мастеров"/"Строительный трест"
29.12.2017 13:37
Ход работ во второй очереди жилого квартала «Город Мастеров» в декабре 2017 года
Во второй очереди жилого квартала «Город мастеров» (расположен на выезде из Калининграда, на Московском проспекте) в домах № 12, 13, 14, 15 по Уютной ул. идет монтаж сборных вентиляционных блоков
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2017 17:29
Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.