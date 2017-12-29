Количество пострадавших при взрыве в «Перекрёстке» возросло до 18

Число пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекрёсток» выросло до 18 человек, 9 из них находятся в больницах.

Как сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в ночь на 29 декабря к медикам обратились еще четверо человек, также находившихся в момент взрыва в магазине. После осмотра специалистами, трое из них оставлены в лор-отделении стационара Мариинской больницы. Всего в больницах остаются 9 человек, общее число пострадавших выросло до 18.

Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. К утру 29 декабря было известно о 13 пострадавших, шестерых из них поместили в больницы. У пятерых медики диагностировали баротравму.

Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Позже Владимир Путин все же назвал взрыв террористическим актом. Власти Петербурга приняли решение о выплате по 300 тысяч рублей всем пострадавшим.