Как сэкономить на покупке паркинга

Выложить 200-500 тысяч рублей за возможность парковаться с комфортом предлагают строители новостроек. Альтернатива - каждый вечер выискивать место для машины по окрестным дворам.

Дворы новостроек Мурино, Кудрово и окраин экономкласса скорее похожи на большие парковки, чем на приятное место для посиделок соседей. Злятся пешеходы, недовольны водители – парковаться негде, машины угоняют, царапают. Между тем застройщики постепенно снижают цены на паркинги в новых проектах. «Фонтанка» посмотрела, как приобрести машино-место подешевле.

В новых кварталах одно парковочное место приходится на 80 кв. м площади квартир. Норма прописана в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ). 80 «квадратов» не так много – одно место на три студии или на пару «однушек».

Часть обязательных парковок проектируются как бесплатные – это стоянки вдоль проездов и во дворах. По вечерам между новоселами за эти места разворачивается ожесточенная борьба. Автолюбители кружат по дворам, пытаясь приткнуть машину. Жители-пешеходы обороняют немногочисленные газоны и тротуары.

В это же время большая часть платных стоянок после сдачи домов пустует. Покупатели жилья эконом- и комфорт-класса не готовы выкладывать еще 200-500 тысяч вдобавок к квартире за удобство парковки. «В отличие от элитного сегмента и жилья бизнес-класса, в новостройках массового сегмента большая часть мест продается на финальных стадиях строительства и во время активной эксплуатации дома, – говорит Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб». – Тогда жильцы полностью заселенной новостройки начинают осознавать удобство индивидуального парковочного места в подземном паркинге».

Покупать или арендовать

Пустующие парковки застройщики сдают в аренду. В домах эконом- и комфорт-класса место для машины обходится в 4-6 тысяч рублей в месяц.

Покупка паркоместа в городских новостройках стартует от 210 тысяч рублей. Застройщики снизили цены с докризисного 2014 года. Тогда средняя стоимость машино-места в крупных проектах достигала 900 тысяч рублей.

Сама покупка – еще не все траты. К цене паркинга стоит добавить плату управляющей компании за охрану, уборку и отопление. Такая «коммуналка» обходится в 1 – 1,5 тысячи рублей в месяц. Плюс ежегодный налог на имущество.

Можно подсчитать – при сохранении цен на аренду приобретение паркинга окупится за 5,5-6 лет. Вдобавок через 5 лет может оказаться, что арендовать уже нечего. «Продажа мест в паркинге заканчивается в течение 3-5 лет после ввода дома в эксплуатацию, – рассказывает Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест». – Порядка 60% наших клиентов – ипотечные покупатели. Они, как правило, сначала стараются приобрести комфортную квартиру, сделать ремонт, выплатить кредит, а после этого задумываются о покупке машино-места».

Как сэкономить

Никто не обязывает горожан покупать паркинг в своем жилом комплексе. Можно оглянуться вокруг – вдруг соседи-застройщики предлагают машино-места подешевле. К примеру, парковка в жилом доме «Паруса» на Ленинском проспекте оценена как минимум в 360 тысяч рублей. А в соседней «Южной акватории» от того же застройщика «Группы ЛСР» – в 1,5 раза дешевле, от 225 тысяч.

Даже в одном квартале стоимость машино-мест может отличаться. В подземном паркинге, под домом, – дороже, в отдельном многоуровневом – дешевле. В первом случае покупатели доплачивают за комфорт в петербургскую непогоду – подземные парковки отапливаются, а иногда на нижние этажи можно спуститься на лифте.

Второе правило – чем дальше от въезда, тем дешевле. Машино-место на шестом этаже многоэтажного паркинга может обойтись в 1,5 раза дешевле аналогичной парковки на первом.

В отличие от жилья, стоимость паркингов за время строительства растет отнюдь не всегда. С покупкой машино-мест лучше не торопиться – застройщики время от времени проводят акции. К примеру, Setl City в этом году снижал стоимость паркомест в разных комплексах на 50 тысяч рублей. «Эталон ЛенСпецСМУ» – объявил распродажу со скидками до 25% на стоянки в сданных домах.

Застройщики проводят акции в разное время, в зависимости от маркетинговой политики девелопера. Однако больше всего скидок традиционно приходится на осень и предновогоднее время.

Ипотека или рассрочка

Кредит на паркинг выдают редкие банки: Сургутнефтегазбанк, «ДельтаКредит», Абсолют Банк и татарский Тимер Банк, находящийся под управлением Агентства по страхованию вкладов. Ставка по ним колеблется от 9,25 до 16%. Кроме того, ипотеку на парковки стоимостью от 850 тысяч рублей под залог недвижимости предоставляет Сбербанк. Ставка по ней стартует от 12%.

Альтернатива кредитам – рассрочка от застройщика. Обычно она предоставляется на срок до сдачи дома, но некоторые компании предлагают программы и для готовых парковок. Переплата за рассрочку в среднем составляет 30-50 тысяч рублей. Для сравнения, в те же 30 тысяч рублей переплаты обойдется двухлетний кредит на 300 тысяч под минимальные 9,25%.

При необходимости место в паркинге можно будет перепродать. С начала 2017-го года Росреестр начал регистрировать машино-места как отдельный объект недвижимости. В итоге начал складываться вторичный рынок. Только на Avito размещено больше 700 объявлений о продаже.

Елена Вавилова,

«Фонтанка.ру»