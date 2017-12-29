Росприроднадзор рассказал, откуда на Петроградской появился синий снег

Синий снег, испугавший жителей Аптекарского проспекта в Петербурге 26 декабря, появился из-за распространения краски. Как уверяет Росприроднадзор — она достаточно безопасна для окружающей среды.

«Специалисты, получив результаты тестирования проб на металлы, пришли к выводу, что вещество, которое вызвало посинение снега, относится к группе веществ, по своему компонентному составу близких к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок», – пояснили 29 декабря «Фонтанке» в ведомстве.

И добавили, что проведенные тесты установили, что разноцветное украшение сугробов не токсично, а вещество, которое вызвало изменение цветности снега, не вызывает экологической угрозы для окружающей среды.

«Возможным источником поступления в окружающую среду красящего вещества могли стать работы по демонтажу здания напротив домов, жители которых фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цветности снега. Кроме того, на стенах здания были видны следы краски», – считают в Росприроднадзоре. Информацию там переслали в Госстройнадзор.

Напомним, что «Фонтанка» первой сообщила о необычном явлении на Петроградской стороне и опубликовала фоторепортаж. На почту редакции пришли множество фотографий от свидетелей синего снега, которые опасаются за здоровье своих детей и животных. А прибывшие на место специалисты Росприроднадзора обнаружили еще и фиолетовый снег.