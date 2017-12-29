Ход работ во второй очереди жилого квартала «Город Мастеров» в декабре 2017 года

Во второй очереди жилого квартала «Город мастеров» (расположен на выезде из Калининграда, на Московском проспекте) в домах № 12, 13, 14, 15 по Уютной ул. идет монтаж сборных вентиляционных блоков. В доме № 12 залито перекрытие над пятым этажом, идет монтаж стен шестого этажа. В доме № 14 залиты стены пятого этажа. В доме № 15 идет монтаж перекрытия над пятым этажом.

«Город Мастеров» – новый масштабный жилой комплекс от хорошо известного на рынке застройщика. Компания «Строительный трест» успешно и своевременно ввела в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров недвижимости в своем родном городе – Санкт-Петербурге.

Придя в Калининград в 2008 году, «Строительный трест» продолжает следовать своему золотому правилу – сдача объектов точно в срок, с неизменно высоким качеством. В этом уже смогли убедиться около 600 калининградских семей – жители комплексов «Летний сад» у Летнего озера в Московском районе и «Пятый элемент» на Воздушной улице в центральной части города.

Первая очередь проекта «Город мастеров», состоящая из шести домов (ул. Уютная, д. 1-6), была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Общая площадь первой очереди составила почти 32,5 тысячи кв. метров. Также было сдано 1,7 тысяч кв. м автостоянок открытого типа с навесами. В шести сданных домах расположено 446 квартир. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами, их площадь варьируется от 40 до 92,6 кв. метров. В начале марта 2017 года компания «Строительный трест» приступила к строительству второй очереди комплекса, состоящей из четырех 6-этажных домов общей площадью 18,4 тыс. кв. метров. Их сдача намечена на IV квартал 2019 года. Продажи во второй очереди стартуют в I квартале 2018 года.

ЖК "Город Мастеров" - застройщик ООО «Норд Вэй», разрешение на строительство №RU 393 10000-738/2014МО от 17.10.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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