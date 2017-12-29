Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки

В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.

Мы приготовили много подарков для покупателей сертификатов на тайские и индийские массажные программы, помогающие расслабиться и зарядиться новыми силами.



Ароматы экзотических фруктов, молочные ванны и мягкий массаж усталых мышц и энергетических точек тела. Тайский массаж – лучшее лекарство от хронической усталости и нервного напряжения, накопившейся за год под хмурым петербургским небом.



В этом году мы не отпустим наших посетителей в Новый год без подарка. Всем без исключения покупателям услуг и подарочных сертификатов на сумму от 7 тысяч рублей ROYAL THAI дарит счастливые купоны. Под скретч-полосой на них спрятаны: фирменные сладости и сувениры, сертификаты от партнеров, скидки на программы ROYAL THAI и сертификаты на массажи. А самые удачливые смогут провести выходные в городе Royal Thai или перенестись в Таиланд по-настоящему.

Фото предоставлено Royal Thai

Первый счастливчик уже нашелся. Путешествие вдвоем к Индийскому океану выиграла Марина Велиханова. Их ждет горячее солнце, бирюзовое море, фрукты и буддийское спокойствие старинных храмов.



Один из сертификатов на отдых в городе Royal Thai выиграла Мария Иванова из Новосибирска. В январе она вместе со второй половиной полетит на уикенд в Петербург.



Еще несколько купонов на путешествие в Таиланд и в город Royal Thai ждут счастливчиков в мешке с подарками нашего Деда Мороза.

Мы приготовили много подарков.

Акция продлится до 14 января. Предложение ограничено. Срок проведения акции: с 08.12.2017 г. по 14.01.2018 г. (включительно). Подробности по ссылке

Организатор акции: ИП Праскурин Андрей Витальевич, ОГРНИП 315470400006159, адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 73, офис 103