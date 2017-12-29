Со склада на Непокорённых вывезли 7 тысяч поддельных запчастей для квадроциклов

Бойкой торговле запчастями для квадроциклов в Калининском районе Петербурга помешала полиция. Детали оказались контрафактными, документы сомнительными, а программное обеспечение – пиратским.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, фирма обосновалась в доме 17 по проспекту Непокоренных, где арендовала 300-метровое помещение для офиса и хранения товара. Со склада изъяли и вывезли более 7 тысяч запчастей: шрусы, подшипники, рычаги, амортизаторы, запчасти для двигателя, элементы кузова и навесное оборудование. Образцы потенциальным клиентам показывали в кабинете, где нашлись финансовые документы, договоры и печати сторонних организаций. Вдобавок ко всему, сотрудники работали на компьютерах с нелицензионным программным обеспечением.

Руководство фирмы привлекут к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков, что грозит штрафом в пятикратном размере стоимости товара, но не менее ста тысяч рублей.