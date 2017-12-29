Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»

Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.

Покупателям доступны 140 квартир и 630 апартаментов. Стоимость квартир от 1,8 млн рублей за студию площадью 23 кв.м., от 5,7 млн рублей за лот «Евро-3» размером 60 кв.м. Цена апартаментов начинается от 1,5 млн рублей за студию площадью 20 кв.м. и от 7 млн рублей за юнит «Евро-3» размером 92 кв.м. Помещения передаются покупателям с полной чистовой отделкой, доступной в 3 вариантах дизайна. Клиенты Seven Suns Development, приобретающие недвижимость в 11 корпусе ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» , могут воспользоваться ипотекой, а также гибкой рассрочкой до сентября 2019 года. С условиями ипотечного кредитования и рассрочкой объекта можно ознакомиться на сайте https://ya-romantik.ru/buying/

В пул реализуемых объектов вошли лидеры продаж, традиционно пользующиеся максимальным спросом: трехсторонние лоты, юниты с окнами в ванной, высоколиквидные однокомнатные квартиры, юниты «Евро-2» и «Евро-3» с функциональными планировками. Значительная часть помещений будет обращена на будущий бульвар Александра Грина с просторным променадом. Передняя часть здания с квартирами, находящаяся ближе всего к Финскому заливу, будет выходить на участок, где в перспективе будет сформирована большая парковая зона.

11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» имеет переменную высотность от 3 до 18 этажей. Расположенные в противоположных частях здания блоки с квартирами и апартаментами разделяет современный многоуровневый паркинг на 311 машиномест. В корпусе также разместится собственный многоэтажный торговый центр. 11 корпус будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года.

Ознакомиться с доступными квартирами и апартаментами в 11 корпусе можно на сайте ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…».

ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» – современный квартал комфорт-класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Квартал отличает собственная общественная и коммерческая инфраструктура, закрытая территория, дворы без машин и авторский ландшафтный дизайн от архитектурного агентства «Нескучный сад». Комплекс оснащен детскими площадками из натурального гипоаллергенного дерева – органической робинии – от датского производителя Kompan, а также современной уличной мебелью из экологичной термодревесины от Punto Design.

ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» – застройщик ООО "Вымпел", проектная декларация на сайте https://ya-romantik.ru/docs/