Градозащита: Грозящий обрушением дом Изотова так и не укрепили перед праздниками

Исторический дом Изотова на Кирилловской улице, 23, так и не укрепили, хотя обещали сделать первоочередные работы еще в конце ноября, сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 29 декабря.

Градозащитники напоминают, что месяц назад в Смольном под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко прошло совещание, где обсуждали, что делать с домом, который требует срочных противоаварийных работ. Здание является одним из образцов стиля модерн. По мнению экспертов, одной из ведущих городских компаний в области фундаментов и оснований ЗАО «Геострой», укрепление нужно было начать немедленно. И специалисты уже тогда говорили, что готовы выйти на площадку в кратчайшие сроки.

Однако разрешение на проведение работ не получено до сих пор, укрепление капитальных стен и фундаментов не производится и, вероятнее всего, на время праздников о доме просто забудут, говорят в ВООПИиК.

Проблемы у дома, по мнению активистов, начались после того, как во дворе разобрали флигель — в рамках ремонта, который ведется с весны 2016 года. Вскоре после этого демонтировали и часть лицевого корпуса со стороны двора. Не исключено, что эти действия и повлекли за собой угрозу обрушения.