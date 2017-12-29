В Екатеринбурге достроили стадион к чемпионату мира по футболу - 2018

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии строителям «Екатеринбург-арены» 29 декабря. Объект строили к чемпионату мира по футболу - 2018.

Стадион на 35 тысяч мест сдан в центре Екатеринбурга, об этом «Фонтанке» сообщил представитель компании-застройщика «Синара Девелопмент». Особенность арены — дополнительные трибуны, которые уберут после мундиаля. Без них объект вмещает 23 тысячи человек. Его реконструкция началась в 2015 году, стадиону сохранили исторический фасад, который был признан объектом культурного наследия. Восстанавливать пришлось 4 тысячи квадратных метров стен.

Напомним, 15 декабря было подписано постановление правительства, согласно которому семь арен для ЧМ-2018 не будут достроены в 2017 году. В список попал и екатеринбургский стадион, еще в октябре он был построен только на 85%. В компании «Синара» уточняют, что объект был сдан в установленные контрактом сроки.

Еще не сданы объекты в Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске и Самаре.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира. Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.