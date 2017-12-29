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29.12.2017 13:18

Песков об отношениях с США: «Танго нужно танцевать вдвоем»

Главным разочарованием года пресс-секретарь российского президента назвал отсутствие прогресса в отношениях с США.

Как пишут «Ведомости», об этом Дмитрий Песков заявил журналистам 29 декабря. И уточнил — например, в 2017-м так и не удалось реализовать минские соглашения по Донбассу.  «Вы знаете, по чьей вине они буксуют», — подчеркнул Песков. «Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, это не может не вызывать сожаления. Вы знаете наш настрой на сотрудничество. Но танго нужно танцевать вдвоем», — заявил пресс-секретарь главы государства.  

Кроме того, Песков рассказал о планах президента на Новый год. Владимир Путин будет встречать праздник традиционно — дома, «в кругу родных, близких и друзей», пишет РБК. А свободное время во время «длинных выходных» президент потратит на «любимые занятия спортом».


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